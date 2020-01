Perspectives des législatives de 2020: Agoua décroche des militants Fcbe pour l’Union Progressiste

L’Honorable Edmond Agoua au côté de l’ancien maire de Glazoué

L’Union Progressiste reçoit de nouveaux adhérants dans les départements des Collines. Des Fcbe fatigués par la politique de division et séduits par les réformes mises en place par le président Patrice Talon ont déclaré leur appartenance à la mouvance présidentielle en s’inscrivant dans le parti du géant Baobab sous la coupole de l’honorable Edmond Agoua. C’était ce jeudi 23 janvier 2020 à Bethel Motel de Glazoué.

C’est au cours d’une cérémonie fort simple qui a connu la présence effective du représentant du président Bruno Amoussou, l’honorable Ednond Agoua membre du bureau politique et membre de la direction exécutive nationale de l’Union Progressiste que l’ancien maire Laurent Gnacadja , le 2ème adjoint au maire de la commune de Glazoué David Kwassi et bien d’autres ont fait leur déclaration d’adhésion à l’Union Progressiste. Après le mot de bienvenue du président du comité d’organisation Hugues Tossou, les militants de la section des Forces Cauris pour Bénin Émergent ( Fcbe ) de l’arrondissement d’Aklampa, à sa tête Marius Aïffa, assisté de Michel Agbossou et Étienne Fagbemi ont fait également leur déclaration d’adhésion au plus grand parti du Bénin sous le Nouveau Départ , l’Union Progressiste. Pour l’honorable Edmond Agoua, la déclaration de l’ancien maire Laurent Gnacadja n’est qu’une confirmation de son appartenance à l’UP puisqu’il était déjà à leur côté lors des législatives passées. Il martèle que l’UP est le meilleur parti politique le plus structuré, le plus organisé au Bénin. L’élu de la 10ème circonscription électorale dit que les nouveaux adhérents Fcbe n’ont pas fait un choix au hasard car l’UP est le parti social et donc ce sont les socialistes qui se sont mis ensemble pour créer l’UP . Il a cité en exemple les anciens partis comme le PSD de Bruno Amoussou, et le PDPS qui ont fait de nombreuses réalisations en matières d’infrastructures scolaires, routières, sanitaires et biens d’autres dans le département des collines. Le député Edmond Agoua a exhorté les nouveaux adhérents à se faire inscrire dans les registres UP car au 15 décembre passé, la commune de Glazoué est la première commune du Bénin. Il est important de rappeler la présence à cette rencontre de Jean de Vigny Sossou Houefondé, de Léopold Gnacadja, des CA Patrice Ahovi, Comlan Adjikoui, Rafiou Bouraïma, de Hugues Tossou, de l’ambassadeur Samuel Amehou, des têtes couronnées, des militants et sympathisants et des populations venues nombreuses pour la circonstance.

Yannick SOMALON