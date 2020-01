Mobilisation pour les communales 2020: Les femmes, jeunes et sages de Pahou s’engagent aux côtés de Claudine Prudencio

Photo de famille au terme de la rencontre avec les militants UDBN

C’est à travers des chants et danses que les femmes, jeunes et sages de Pahou ont exprimé leur soutien au parti Udbn et à sa Présidente, l’Honorable Claudine Afiavi Prudencio, le samedi 25 janvier 2020 dans la cour de l’hôtel Sassou de Pahou. En effet, ceux-ci ont clamé leur engagement et détermination à faire triompher l’Udbn au soir du 17 mai 2020 dans le cadre des élections municipales et communales. « La Présidente Prudencio peut se tenir tranquille. Nous n’avons pas choisi l’Udbn au hasard. Ce parti est présidé par une femme de grande valeur et qui a un parcours politique qui force l’admiration de la jeunesse en général et de celle de Pahou en particulier. Elle nous a marqué de la considération. Elle ne sera jamais déçue. Nous sommes prêts à démontrer à la face du monde que la jeunesse de Pahou est une jeunesse crédible, une jeunesse efficace, une jeunesse qui tient parole et qui maîtrise le terrain politique ici », a martelé le porte-parole des jeunes, Jules Hounkpatin. De son côté, la représentante des femmes, Dame Avokpo, a souligné que c’est le moment plus que jamais de consacrer l’essor de la femme en politique. « Nous ne pouvons-nous accrocher à personne d’autre que la femme qui fait la fierté de la gent féminine. A Pahou, nous les femmes nous faisons du commerce. Nous savons que si nous nous accrochons à notre leader, l’Honorable Claudine Afiavi Prudencio, nous pouvons trouver les meilleures opportunités de soutiens dans nos activités. Et pour ce qui est des élections qui viennent, je déclare du haut de cette tribune que le parti de la femme va triompher sur tous les autres. Nous sommes déjà à l’œuvre, nous les Amazones Udbn de Pahou », a-t-elle confié. Et au porte-parole des sages et notables de Pahou, le sieur Zodéhougan, de rassurer que la victoire de l’Udbn dans l’arrondissement de Pahou est déjà consacrée. « Nous avons eu beaucoup d’expériences où nous avons démontré notre force de mobilisation pour produire le résultat électoral. Seulement que pendant que nous travaillions avec d’autres formations politiques, on nous parachutait des candidats à la dernière minute qui profitaient de notre travail. L’Honorable Prudencio nous a rassurés que les candidats seront choisis à la base, les plus méritants parmi nous à la base. Nous sommes très fiers d’elle. Avec l’aide de Dieu et de toutes les divinités qui gouvernent Pahou, je peux vous jurer, sans risque de me tromper, que l’Udbn a déjà eu une victoire écrasante dans les 12 villages de Pahou », a ajouté le porte-parole Zodéhougan. Après ces diverses interventions, les Coordinations des 12 villages et la coordination générale de l’arrondissement de Pahou, ont été officiellement installées sous les auspices de la Directrice de l’Ecole de l’Udbn, Christine Ahouandjinou Zinsou, assistée de la responsable des femmes commerçantes de l’Udbn, Dame Gado et du Chef cellule communication du parti. Le coordonnateur d’arrondissement et ses collaborateurs ont reçu les documents officiels de travail, le logo du parti, puis ont été renvoyés à leurs fonctions.

Laurent D. Kossouho