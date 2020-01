Enseignement supérieur dans l’audio-visuel: L’ISMA et l’ENSTIC/UAC signent un partenariat fécond

Echanges de documents officiels entre le PDG de l’Isma et le Directeur de l’Enstic

Communication publique et politique, communication d’entreprise et communication événementielle et relations publiques, sont les trois spécialités prises en compte par la convention de partenariat entre l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel (Isma) et l’École nationale des sciences et techniques de l’information et de la communication (Enstic). Cette convention signée le vendredi 24 janvier 2020, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord cadre de coopération existant entre l’Université d’Abomey Calavi (Uac) et l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel (Isma). Ces trois masters professionnels seront sanctionnés par des diplômes co-signés par l’Université d’Abomey-Calavi et l’Isma. Les cours démarreront en février 2020 et se dérouleront de 19h à 22h à l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel.

Laurent D. Kossouho