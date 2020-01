Installation des membres du Conseil national de l’éducation: La machine Talon pour réformer le système éducatif lancée

Le Conseil national de l’Education (CNE) créé par décret N°2018-395 du 29 août 2018 est l’organe supérieur du système éducatif béninois Les 29 membres qui le compose ont officiellement été installés le 21 janvier 2020 à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou par le Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon. Au cours de cette cérémonie, le Président Patrice Talon a exprimé sa joie et sa satisfaction de voir l’aboutissement d’un long processus de diagnostic, d’étude, de conception et de mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance de l’école au Bénin. « La mise en place du CNE est le début d’un processus de mutation complète de notre système éducatif, le principal atout de notre développement », a-t-il martelé avant de rappeler ses attentes aux membres du Conseil. « Qu’il s’agisse des programmes, du déploiement du personnel enseignant, de la carte scolaire ou universitaire, des affectations budgétaires, des accréditations ou des contrôles des établissements publics ou privés, plus rien ne sera décidé et mis en œuvre par qui que ce soit, sans les sachants que voici », a indiqué le Président de la République à leur endroit. Ce discours fixe la mission du CNE mais est tout aussi fondateur de l’esquisse du nouveau système éducatif, en phase avec les ambitions économiques du Bénin. D’où l’exhortation du Président Talon à la sagesse et au sens de discernement des conseillers à aux enfants qui veulent que l’école soit au diapason de leurs rêves, à la hauteur des exigences et défis de leur temps, que l’éducation est vraiment le seul moyen de construire l’Homme, matière première de toutes les épopées. Réagissant au nom de ses pairs et en réponse au Chef de l’Etat, le Professeur Noël Gbaguidi, tout nouveau Président du Cne, a fait la promesse de ne pas trahir cette confiance. Même s’il reconnaît l’immensité de la tâche qui les attend, il s’engage avec ses collègues à contribuer à la réhabilitation de l’école béninoise. Il faut noter que rattaché à la présidence de la République, le Conseil national de l’éducation jouit d’une autonomie de gestion administrative et financière. Des 29 membres, 4 sont désignés par le Président de la République, 6 par les ministres en charge de l’Education et le ministre des affaires sociales, 6 élus par les organisations socio professionnelles du secteur et 13 sélectionnés par appel à candidatures suivant des profils bien définis.

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ÉDUCATION

Membres désignés par le Président de la République :

– Ahonagnon Noël GBAGUIDI;

– Rémy GUÈDÈGBÉ;

– Cyrille GOUGBÉDJI (cumulativement avec ses fonctions actuelles);

– Sé N’Bouro OUOROU BOUN

Membres désignés par les ministres :

– Bienvenu KOMAKLO;

– Alain Dossou HOUNLEYI;

– Tchokponhoué Tchégninougbo Marc KPODÉKON;

– Gervais KISSÈZOUNON;

– Vincent HOUESSOU;

– André Assogba SOVI-GUIDI

Membres sélectionnés par appels à candidatures :

– Acouêmaho Francis VIDJINLOKPON;

– Lucile Christelle OUASSA;

– Nathalie Madeleine Odile TOGBÉ;

– Cocou Rigobert TOSSOU;

– Thomas Simbossa TCHAO;

– Fègbénou Benoît SOSSOU;

– Raoul Christian ADÉKOU;

– Coovi Gabriel BOKO;

– Gbodja Martin HOUINSOU;

– lbitobi Victorin ABATTAN;

– Sossou Etienne AHOUANKA;

– Aline Crescentia Tchiakpè LAWSON

Membres élus :

– Prosper GANDAHO;

– Théophane AYI;

– Bruno HAOUDOU;

– Pierre d’Alcantara ZOCLI;

– Brice Gado LAFIA;

– Albert MASSÉNON

Laurent D. Kossouho