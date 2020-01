He Mariama Baba Moussa, invitée de «Sous l’arbre à palabres » de L’Evénement Précis: « Le Président Talon a prononcé un discours éloquent sur l’état de la nation »

He Baba Moussa Mariama

Reçue le mardi 21 janvier 2020 dans la rubrique « Sous l’arbre à palabre » au siège du quotidien L’Evénement Précis, l’He Baba Moussa Mariama du parti Bloc Républicain s’est prononcée sur l’actualité nationale, en l’occurrence le discours du Chef de l’Etat sur la nation prononcé au Parlement le 27 décembre 2019. Pour elle, ce discours est « éloquent, impressionnant et émouvant ». « Dans son discours, le Chef de l’État a touché tous les secteurs de la vie et s’est réjoui des performances réalisées par son gouvernement », a expliqué l’Honorable. Abordant le fond du message du Président, elle a souligné que le Chef de l’Etat a mis en exergue, certains secteurs qui ont connu d’amélioration et qu’elle salue d’ailleurs. Il s’agit, entre autres, de la mise en œuvre du programme de cantines scolaires, le recrutement de nouveaux enseignants au niveau du primaire et du secondaire, l’évaluation-diagnostique des enseignants, l’augmentation des bourses au niveau du supérieur, l’amélioration des conditions de travail des agents de santé, le renforcement du plateau technique, les lois votées sur le cadre de vie et dans le secteur des finances, et les programmes eau et électricité pour tous. Au regard de ces actions, elle a affirmé que le Président Patrice Talon est un homme d’Etat qui mène ses réformes avec témérité.

Membre fondatrice du parti Bloc Républicain, l’He Baba Moussa Mariama a fait savoir que les adhésions que le parti du cheval gagnant a enregistrées ces dernières semaines ne sont pas le fruit d’une stratégie de débauchages. En effet, à l’en croire, les gens se rallient au parti Bloc Républicain parce qu’ils croient au dynamisme et au sérieux que l’on ressent dans le parti à travers son organisation, ainsi que la qualité de ses membres et leaders. Membre de la 8ème législature, l’élue du peuple a déclaré être fière et satisfaite de la qualité des députés à l’Assemblée nationale et des débats qui y sont menés au quotidien. A cet effet, elle a exhorté tous les députés à travailler davantage pour gagner ensemble la confiance des populations. Aussi les a-t-elle invités à œuvrer sans relâche pour voir le Bénin se développer et se révéler au monde. Au nombre des faits ayant marqué l’actualité sociopolitique du pays en 2019, et dont la Députée Baba Moussa Mariama a fait cas au cours de cet entretien, figure la fermeture des frontières du Nigéria avec d’autres pays de la sous-région dont le Bénin. Dans ce registre, elle a fait remarquer que les populations béninoises ont fait preuve d’une résilience et se sont accommodées à ce changement brutal. « Je suis très impressionnée par l’engagement du peuple béninois à affronter cette situation », a-t-elle dit.

Laurent D. Kossouho