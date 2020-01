Evolution du projet Asphaltage à Natitingou: Tonato exige l’achèvement des travaux à bonne date

Le ministre José Tonato

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato a effectué dans la matinée du vendredi 17 janvier 2020, une descente sur les chantiers du projet asphaltage dans la ville de Natitingou. Accompagné du maire de la ville, Eric Christophe Pontikamou, il est allé constater le niveau d’avancement des travaux et rappeler aux uns et autres l’exigence du respect des délais prescrits. Après le tour des chantiers, le ministre a dit sa satisfaction de voir la ville de Natitingou se métamorphoser avec des kilomètres de bitume et de pavés. «Natitingou a changé de physionomie », s’est-il réjoui constatant que le taux d’exécution des travaux a atteint 73%. Il a rappelé à l’entreprise en charge des travaux qu’il n’y aura plus de rallonge possible sur le délai après la dernière concession faite par le Chef de l’Etat. « Zéro concession, zéro tolérance », a-t-il martelé, avant de convier les acteurs concernés à plus d’ardeur au travail afin que les objectifs soient atteints. Un engagement pris par ces derniers en occurrence le premier responsable de la ville qui a promis œuvrer pour que le projet aille à son terme car, « il n’y a pas d’inquiétude que la ville soit transformée, pourvu que le délai contractuel soit respecté ». « Mon souhait est qu’entre maintenant et le 06 avril, que la mission de contrôle et l’entreprise se mobilisent, qu’on ait un chronogramme détaillé que peut suivre clairement l’équipe du projet », va-t-il conclure. Il faut rappeler que la date butoir pour la fin des travaux est le 06 avril 2020.

Rastel DAN