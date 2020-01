Amélioration des services à la Sbee: 36.000 compteurs électriques installés en 2 mois

Le Directeur général de la Sbee, Jacques Paradis

L’équipe du Directeur général de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee), Jacques Paradis s’attelle à mieux répondre aux exigences de la clientèle en matière de fourniture d’énergie électrique. C’est dans ce cadre qu’elle a lancé il y a quelques mois, la distribution et l’installation de 36.000 compteurs électriques dans les ménages afin de répondre aux nombreux besoins de la clientèle. Une mission menée de main de maitre par le Directeur régional Littoral 1, Roger Gbègan, qui a saisi l’occasion d’une séance de travail pour livrer la stratégie adoptée pour permettre à chaque direction régionale de remplir cette mission. C’était en présence du Directeur général de la Sbee, Jacques Paradis, des Cadres de la société, des techniciens de la Centrale Maria Gléta 2, de la Ceb, ses représentants de Wapco. Selon son développement, la distribution et l’installation des compteurs électriques avant la fin de l’année 2019 ont été possibles grâce à la mise en place de plusieurs équipes dans les directions régionales. « Pour définir le nombre d’équipes, il nous faut connaitre la durée, le nombre de compteurs que chaque équipe doit brancher. Au niveau de ma région à Ganhi, Sikècodji et Kouhounou, j’ai mis en place deux techniciens dans chacune de ces agences. Par contre à Vèdoko et Fidjrossè où il y a un nombre important de branchements, j’ai mis six équipes pour l’exécution de ces travaux. Nous avons ensuite affiché par semaine et au niveau de chaque agence, la liste des compteurs à brancher pour qu’il y ait une transparence », a-t-il expliqué. Un mécanisme qui a non seulement favorisé l’installation des compteurs électriques mais aussi l’efficacité de ces équipes à accomplir la mission entre les mois de novembre et décembre 2019. Une endurance félicitée par le Directeur général de la Sbee, Jacques Paradis qui a promis redorer le blason en permettant à la Sbee, d’améliorer les services de la clientèle.

Rastel DAN