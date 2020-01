Tirage au sort du mondial Quatar 2022/ Michel Dussuyer: La Rd Congo sera le favori du groupe J…mais chaque équipe pourra jouer pleinement sa chance

Le sélectionneur des Ecureuils du Bénin, Michel Dussuyer

Juste après le tirage au sort constitutif des groupes des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, le sélectionneur des Ecureuils du Bénin, Michel Dussuyer, s’est prononcé et a livré son analyse. Le technicien français trouve que c’est la RD Congo qui sera le favori du groupe J qu’il partage avec le Bénin, la Tanzanie et le Madagascar. «Mais, le groupe est serré et chaque équipe pourra jouer pleinement sa chance» souligne-t-il. Lisez l’intégralité de son interview.

«La première réflexion qui me vient à l’esprit est que c’est un groupe homogène. Parce que les 4 équipes étaient présentes à la dernière phase finale de la CAN. Donc, c’est un groupe qui est compacte. La Rd Congo sera le favori du groupe. Mais je pense que ce sera un groupe serré où chaque équipe pourra jouer pleinement sa chance.

L’équipe de la Tanzanie est en progression. Elle s’est qualifiée à la dernière édition de la Can comme je l’ai dit après plus de 40 ans de disette. C’est une équipe avec une star Samantha qui posera des problèmes aux autres. Le Madagascar et le Bénin sont des équipes qui auront à cœur de poser de problème à la RD Congo. »

Anselme HOUENOUKPO