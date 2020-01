Éliminatoires Mondial Qatar 2022/Zone Afrique : Le Bénin dans le groupe J en compagnie de la Tanzanie, du Madagascar et de la RD Congo

Les Ecureuils du Bénin

Les 40 sélections africaines encore en lice pour les éliminatoires du mondial Qatar 2022 sont fixées sur leurs adversaires. En effet, devant déterminer lesquelles d’entre elles représenteront le continent africain, ces équipes nationales ont été réparties dans les différents groupes. C’est à l’issue du tirage au sort tenu ce mardi 21 janvier 2020, à l’hôtel Nile Ritz Carlton de Caire en Egypte. Le Bénin placé dans le pot 2 au départ, a hérité du groupe J. La sélection nationale du Bénin que dirige Michel Dussuyer partage le groupe avec ses homologues de la Tanzanie, du Madagascar et de la RD Congo. Un groupe dans lequel le pays des Ecureuils a son mot à dire quand on se réfère à son parcours à la dernière CAN ; ainsi qu’au parcours du Madagascar et sans oublier le vécu de la RC Congo sur le continent.

Il faut souligner que dans chaque groupe, les 4 équipes s’affronteront en aller-retour sous forme d’un mini-championnat dont la première journée aura lieu en octobre 2020. A l’issue de la phase de groupe, les 1ers de chaque groupe seront qualifiés pour le dernier tour de ces éliminatoires qui se tiendra sous forme de barrage. Et c’est après cela qu’on connaitra les 5 représentants africain au mondial qui est prévu pour se tenir du 18 novembre au 22 décembre 2022 au Qatar.

Voici la composition de tous les groupes

Groupe A

Djibouti

Niger

Burkina Faso

Algérie

Groupe B

Guinée Equatoriale

Mauritanie

Zambie

Tunisie

Groupe C

Libéria

République Centrafricaine

Cap Vert

Nigeria

Groupe D

Malawi

Mozambique

Côte d’Ivoire

Cameroun

Groupe E

Rwanda

Kenya

Ouganda

Mali

Groupe F

Angola

Libye

Gabon

Egypte

Groupe G

Ethiopie

Zimbabwe

Afrique du Sud

Ghana

Groupe H

Togo

Namibie

Congo

Sénégal

Groupe I

Soudan

Guinée Bissau

Guinée

Maroc

Groupe J

Tanzanie

Madagascar

Bénin

RDC

Anselme HOUENOUKPO