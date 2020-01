Handball-Can seniors Tunisie 2020: L’Algérie invaincue, prend la tête de la poule D

La coupe d’Afrique des nations de Handball, Tunisie 2020, se poursuit. Et dans la poule D, une sélection faite forte sensation. Il s’agit de l’Algérie qui a marqué les esprits des amoureux du handball africain ce dimanche 19 janvier à Radès en s’imposant au Maroc (33-30). Avant cette ultime rencontre de la poule D, qui vient de déterminer le leader du groupe, les deux équipes n’avaient enregistré la moindre défaite. Pour le vrai choc de ce premier tour de la 24e Coupe d’Afrique des Nations Seniors de Handball masculin entre le sextuple champion d’Afrique l’Algérie et le 4eme de l’édition 2018 de la CAN au Gabon, le Maroc, les Algériens ont été à la hauteur de leur réputation face aux Marocains. Les poulains du coach Alain Portes ont rapidement pris à la gorge leurs adversaires, sans parvenir à se détacher nettement dans un premier temps (16-15 à la pause). Malgré une bonne deuxième partie des Marocains qui sont revenus même à 21- 21, les hommes d’Alain Portes ont fini par prendre le dessus (33-30). Par ce succès, les Algériens viennent non seulement de finir premiers de leur groupe mais aussi d’éviter en quart de finale la Tunisie championne d’Afrique en titre.

Voici quelques résultats

Guinée vs Kenya 26-17 (11-10)

Congo vs Zambie 37-17 (19-07)

Côte d’Ivoire vs Cap-Vert 26-29 (13-13)

Maroc vs Algérie 30-33 (15-16)

Angola vs Gabon 30-26 (13-12)

Nigeria vs Libye 31-24 (15-11)

Tunisie vs Cameroun 41-21 (22-11)

Egypte vs RD Congo 28-19 (16-10)

Anselme HOUENOUKPO