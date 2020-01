14ÈME JOURNÉE VITALOR LIGUE 2: Première victoire de As Cotonou en 2020, Espoir Savalou enchaine

La Vitalor Ligue 2 saison 2019-2020 a connu la 14e journée de la phase aller, ce week-end. Opposée à Eternel Fc, As Cotonou, à la recherche de sa première victoire de l’année 2020 n’a pas laissé passer l’occasion. Les hommes de Tiamiou Yessoufou plus en jambes que leurs adversaires se sont imposés par le score de 2 buts à 0. Jospin Boti et Loth Houanvou respectivement à la 41e minute et 54e minute, ont permis à la formation cotonoise d’obtenir ce succès. C’était le samedi 18 janvier au stade René Pleven. Le lendemain, Espoir de Savalou, avec son nouvel entraineur a enchainé son deuxième succès. L’équipe au sein de laquelle évolue le meilleur buteur de la Ligue 2, Henry Ekemézié (à nouveau buteur), s’est offerte Hodio de Comé au stade Paulin Tomanaga de Bohicon. 2-1, est le score qui a sanctionné ce match. Ainsi, les protégés de Gilles Gbaguidi gardent leur 2e place derrière Cavaliers qui n’a pas fait de détails devant Dynamo Abomey (2-0). Quant à Tanekas Fc, il n’a pas mieux fait qu’un nul (0-0) devant Dynamique de Djougou.

Voici tous les résultats de la 14e journée

As Cotonou-Eternel Fc 2-0

Dadjè-Asos 0-0

Entente de Kandi-AO 2-1

Cavaliers-Dynamo Abomey 2-0

Dynamique-Tanekas 0-0

Adjidja-AS Tado 2-0

Espoir de Savalou-Hodio 2-1

AS Police-Zazira 2-1

Soleil-Requins 1-1

Anselme HOUENOUKPO