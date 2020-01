Présentation de vœux du nouvel an à la mairie d’Abomey-Calavi: Le management du Maire Bada plébiscité

Le Maire Bada au milieu de ses adjoints

La grande salle de la maison du peuple de la mairie d’Abomey-Calavi a servi de cadre, ce vendredi 17 janvier 2020, à la traditionnelle cérémonie d’échanges de vœux entre le Maire, ses deux Adjoints et les membres du Conseil Communal, le Personnel Administratif, les corps constitués émanant des structures déconcentrées de l’Etat, les Organisations de la Société Civile, les responsables des cultes, les sages et notables, etc. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions à travers lesquelles, les intervenants ont fait l’unanimité autour de la gestion du Maire Bada.

Comme il est de coutume à l’occasion des présentations de vœux dans l’administration publique, la parole a été donnée à tour de rôle au représentant du Collectif des Syndicats de la mairie, Simon Kohinto, au porte-parole du Conseil Communal, Noël Toffon, au Représentant des sages et notables, Akouègnon et au Secrétaire Général de la mairie, Sébastien Kinsiklounon. Par enchantement, il est noté dans ces différents discours que le Maire Georges Adédjoyé Bada peut être crédité d’une gestion exemplaire, d’une gouvernance participative, gage d’un espoir et d’une espérance à lui renouveler la confiance à la faveur des prochaines joutes électorales aux fins de poursuivre l’œuvre qu’il a si bien entamée. En effet, si pour le porte-voix des syndicats-maison, l’équipe dirigée par le Maire Bada, porte en elle les germes d’un développement, de son côté, le porte-parole du Conseil Communal a démontré par les nombreuses réalisations à son actif, qu’elle est encore capable du meilleur. Selon le sage Akouègnon, le Maire Georges Adédjoyé Bada est un baobab indéracinable, et au Coordonnateur de l’action administrative de la mairie de préciser que les efforts consentis par le Conseil Communal, sous le leadership éclairé et le management du Maire Bada, est un gage pour le soutenir et lui souhaiter un retour à la tête de la commune d’Abomey-Calavi pour continuer les chantiers qu’il a ouverts avec brio et esprit de suite. Tous les intervenants ont souhaité au Maire, à ses Adjoints et aux membres du Conseil Communal, une santé robuste et l’énergie nécessaire pour faire face aux défis de l’année 2020. En réponse aux bons vœux à lui formulés et au satisfécit à lui décerné par rapport aux résultats engrangés depuis son avènement à la tête de la commune d’Abomey-Calavi, l’édile de l’hôtel de ville, en toute humilité, a fait observer que toutes ces performances sont à mettre à l’actif du Conseil communal et de l’administration communale qui ne ménagent aucun effort pour porter avec lui, les exploits et les desideratas des populations. Tout en souhaitant à tous et à toutes, une santé de baobab, la paix du cœur et le bonheur, le Maire Bada a recommandé à l’assistance de toujours prier pour le Chef de l’Etat, Patrice Talon et de continuer à le soutenir pour que les aspirations qu’il porte en général pour le Bénin et en particulier pour la commune d’Abomey-Calavi, soient couronnées de succès.

Laurent D. Kossouho