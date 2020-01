Mise en service du guichet unique de la commune d’Adjohoun: Roland Da Hefa pour la transparence et la traçabilité des ressources économiques

Le Maire Da Hefa observant le fonctionnement du guichet unique

C’est en présence de ses Adjoints, des cadres de la mairie et des partenaires du PDDC-GIZ que le Maire d’Adjohoun, Roland Da Hefa a procédé ce vendredi 17 janvier 2020, au lancement officiel du guichet unique de la mairie qu’il dirige depuis six mois. En effet, longtemps relégué au second plan par ses prédécesseurs, le lancement de ce guichet unique a été une préoccupation majeure pour l’actuel édile de la commune d’Adjohoun et, à le croire, son lancement le réjouit à juste titre. « L’administration communale d’Adjohoun comme la plupart des collectivités locales est caractérisée depuis l’avènement de la décentralisation par la gestion manuelle et classique des prestations au profit des usagers », a rappelé le Maire Da Hefa avant d’ajouter que cet état de chose ne permet pas aux services de la mairie d’assurer la célérité dans le traitement des requêtes et de donner satisfaction aux usagers dans les délais raisonnables. Aussi fait-il savoir qu’il était également difficile à l’autorité de faire le suivi de la mise en œuvre des attributions dédiées aux entités administratives. « C’est pourquoi dès ma prise de service, j’ai fait prendre toutes les dispositions pour l’aboutissement de la mise en place de ce dispositif qui permettra de sécuriser les recettes, en assurer leur traçabilité et de limiter les actes de rançonnement susceptibles de ternir l’image de l’administration communale engagée dans le développement et de pénaliser les citoyens » a-t-il laissé entendre. Par ailleurs, il a remercié chaleureusement le PDDC-GIZ, principal partenaire de la mairie dans l’opérationnalisation de cet outil moderne de gestion des ressources de la commune. Une visite guidée du bâtiment qui abrite le guichet unique a été effectuée sous la houlette du Chef service des affaires économiques, Marcel Yekpogni qui a présenté au Maire et aux partenaires, le fonctionnement dudit guichet. Une occasion pour Roland Da Hefa de s’essayer à la manipulation des appareils et de s’assurer de leur bon fonctionnement. Il n’a manqué d’inviter le Chef service des affaires économiques de la mairie à renforcer les installations, afin de faciliter la satisfaction totale des usagers du guichet unique et surtout de lui faire part des difficultés rencontrées lors des opérations.

Laurent D. Kossouho