Fédération béninoise basket-ball: «Nous appliquons maintenant les textes », dixit le SG Martin Djogui

Le Président de la Fédération béninoise de basket-ball

Élu, il y a quelques mois, le comité exécutif de la fédération béninoise de basket-ball, présidé par Ismahinl Onifadé a entrepris des réformes structurelles pour relever la discipline au Bénin. Au nombre de ces réformes, on a la mise en place des districts. « Depuis 15ans, il n’y a jamais eu d’élection au niveau des districts. Ce qui est contraire à nos textes. Puisque c’est en lisant ces textes que je me suis rendu compte en tant que secrétaire général qu’on ne respectait pas certains points de ces textes. Et c’est ce que nous avons décidé de corriger », a éclairé le secrétaire général de la Fbba. Ainsi, après une demande de certaines associations de Calavi, le comité exécutif a autorisé l’installation du district Abomey-Calavi. « Il faut avoir au minimum 3 associations affiliées ayant des équipes de même niveau dans un espace géographique donné pour constituer un district. Mais nous avons été saisis par un collectif de 5 associations. Et nous avons organisé les assises conformément aux textes », a informé Martin Djogui qui a rassuré que tout s’est déroulé dans les règles de l’art à Calavi. Outre le district d’Abomey-Calavi, il a été aussi engagé le renouvellement des bureaux de la Ligue Atlantique-Littoral et de la Ligue Ouémé-Plateau. Si le processus a abouti pour la Ligue Ouémé-Plateau, il suit toujours son cours au niveau de la Ligue Atlantique-Littoral. « La ligue de l’Atlantique depuis la démission de leur président est dirigée par trois personnes. Il fallait coopter d’autres membres pour étoffer le bureau. Mais, il s’est révélé que ce bureau a fait objet de beaucoup de récriminations. Donc, on n’a pas trouvé mieux que d’organiser de nouvelles élections dont le processus est en cours », a informé le Sg qui a ajouté que le comité exécutif fait tout pour rehausser la pratique du basket-ball au pays. Il y aura donc la modernisation de l’administration à travers la numérisation des formalités administratives des associations affiliées. Les licences seront désormais numériques. Informant des innovations le secrétaire général, Martin Djogui a fait savoir que l’assemblée générale ordinaire tenue récemment par la famille du basket-ball béninois, a décidé de la création d’une Super Ligue réservée aux meilleurs clubs (quatre associations féminines, six associations masculines). Et cette super ligue sera animée par Aspac (homme et dame), Renaissance (Homme et Dame), Elan (Homme), Espoir (Homme), Energie (Dame) et Aspal (Homme et dame).

Pour finir, le secrétaire général a informé qu’une assemblée générale de modification des statuts est prévue en mars. Quant au championnat de 2020, il a déclaré que prévu pour démarrer le 18 janvier, il est reporté suite à la demande des associations, pour être lancé dans un mois.

Anselme HOUENOUKPO