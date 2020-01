Entretien avec le secrétaire exécutif national et porte-parole du parti FCBE: Paul Hounkpè parle de la réconciliation à Fcbe, de la résistance et des priorités

Le Secrétaire Exécutif National du Parti Fcbe et porte-parole jusqu’à nouvel ordre, l’ancien ministre de la culture, Paul Hounkpè rompt le silence et confirme les décisions prises par l’ensemble du parti à l’issue de la rencontre de réconciliation de la famille Fcbe en présence du président d’honneur du parti l’ancien président Boni Yayi. Dans un entretien accordé à votre journal, Paul Hounkpè qui était traité de tous les noms, après le retrait du récépissé du parti et leur participation au dialogue politique, dit avoir tourné dos au passé et se réjouit de la réunification de Fcbe. Pour lui, la priorité du parti est essentiellement tournée sur les préparatifs des prochaines élections communales et présidentielles.

L’Evénement Précis : Monsieur le Secrétaire Exécutif National du Parti FCBE, vous confirmez que des séances de réconciliation se sont récemment tenues sous le leadership du président d’honneur du parti, docteur Boni Yayi?

SNE Paul Hounkpè : Effectivement, il y a eu avec le président d’honneur, Docteur Boni Yayi, des réunions qui ont contribué à aplanir les divergences pour la réconciliation de la maison Cauris. Ce fut des occasions où nous avons pu nous entendre sur l’essentiel pour ne pas nous laisser distraire davantage sur la scène politique afin de préparer les prochaines élections. Les débats n’ont pas toujours été des plus apaisés mais nous sommes parvenus à nous entendre sur l’essentiel.

Qu’est-ce qui a été concrètement retenu à l’issue des pourparlers ?

L’entente au sein du parti. Vous avez lu sans doute le communiqué de la Cellule de communication du président d’honneur. Les Fcbe ont fumé le calumet de la paix. Encore que pour moi, il n’y a jamais eu de problèmes. A un moment donné, certains responsables ont dû assumer le destin du parti et garder la maison pour le reste. C’était tout. Tout le reste, ce sont des futilités.

La reconnaissance du récépissé implique la reconnaissance de tous les actes que vous avez posés en tant que SEN, n’est-ce pas monsieur le ministre Hounkpè?

Le communiqué de la Cellule de communication du président d’honneur n’a pas dit autre chose. Le récépissé qui fait de Paul Hounkpê le Secrétaire Exécutif National, porte-parole du Parti FCBE est reconnu par tous. C’est assez clair et limpide que c’est avec tous les corolaires. Pour renier nos actes, il faut renier le récépissé. C’est une évidence donc que la reconnaissance du récépissé implique la reconnaissance de tous les actes posés par mon bureau. Cette étape est déjà franchie. Avançons.

Vous voulez dire que les tendances d’entre-temps sont dissoutes et que le parti s’est réunifié ?

Il n’y a qu’un seul parti, Fcbe. Les amis ont juste reconnu le document qui donne une identité juridique à la formation. Si c’est cela que vous appelez réunification du parti, alors nous vous le concédons. Sinon qu’il n’y a jamais eu deux Fcbe.

C’est qui le porte-parole de fcbe désormais ?

Le Secrétaire exécutif national que je suis porte jusqu’à preuve du contraire la parole du parti.

Vous aviez auparavant retiré Fcbe de la résistance. Cette décision est-elle celle de Fcbe réunifié ?

Le parti Fcbe n’est plus dans la résistance. Il y a longtemps que nous avons quitté la résistance. Il faut que les gens retiennent cela une fois pour de bon.

Après la réunification du parti, sur quels défis le parti travaille actuellement ?

L’essence d’un parti sérieux, c’est l’animation de la vie politique et la conquête du pouvoir. Notre premier défis, ce sont les prochaines élections municipale et après, les présidentielles de 2021. Il faut travailler à redonner espoir au peuple béninois.

D’aucuns annoncent un congrès du parti avant les prochaines échéances électorales. Qu’en est-il monsieur le SEN?

Nous ne saurions répondre aux rumeurs. Cela ne fait pas responsable. Quand le parti va décider d’une réunion ou d’un congrès fut-il extraordinaire ou non, nous allons vous le faire savoir.

Entretien réalisé par Gérard AGOGNON