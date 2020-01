En provenance d’Europe: 28 œuvres d’art béninoises rapatriées à Lobozounkpa

Quelques pièces réceptionnées au Musée de la Récade

Le centre culturel « Le Centre » sis à Lobozounkpa a abrité, le vendredi 17 janvier 2020, la cérémonie officielle de réception de 28 nouvelles pièces du Danxomè. La cérémonie a connu la présence des différentes parties prenantes de cette initiative privée de Robert Vallois et des membres du Collectif des Antiquaires de Saint-Germain des-près et mécènes du Centre de Lobozounkpa.

18 récades, 08 sabres et 02 objets de culte Fon des Rois Gangnihessou, Akaba, Guézo et Glèlè, entre autres ont été offerts au centre culturel Le Centre de Lobozounkpa par le mécène Robert Vallois et les membres du collectif des Antiquaires de Saint-Germain des-près. A travers cette initiative, le donateur entend faire du Bénin, une destination touristique à travers le petit Musée de la Récade qui est probablement le seul musée au monde dédié à cet objet chargé d’histoires d’un peuple ». Ces pièces qui remontent en 1890 lors de de l’expédition des Français à Daxomè sont issues des collections de Alfred Testard de Marans et l’abbé Le Gardinier. A cette occasion, Robert Vallois a souligné que ce jour est une fête, car il marque le retour d’un petit morceau de l’histoire du Bénin. Présent à cette cérémonie, le Directeur de Cabinet du Ministre du tourisme, de la culture et des arts, Eric Totah, a indiqué que « ces pièces qui représentent l’autorité royale racontent à la postérité l’histoire des rois du Danxomè ». Pour lui, ce don de Robert Vallois vient à point nommé dans un contexte où le Bénin progresse dans les actions pour le retour de ses biens culturels. Il faut noter qu’il y a 5 ans, ce même mécène avait rapatrié au Petit Musée de la Récade du Centre de Lobozounkpa, 37 récades et 6 objets royaux de Danxomè.

Les encouragements des élus communaux et locaux

Au nom du Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada, le Chef de l’arrondissement de Godomey, Léon Kpobli a salué les efforts du gouvernement dans le domaine de la culture. En effet, crée en 2015 sur initiative du galeriste Robert Vallois et du collectif des antiquaires de saint Germain, le musée de la récade du Centre de Lobozounkpa s’inscrit dans une dynamique de faire la promotion des valeurs culturelles du Bénin. Grâce à la noble vision du Président de la République, Patrice Talon et de tout son Gouvernement. Ainsi, depuis 2016, la valorisation de la culture béninoise est devenue une réalité même au-delà des frontières. Accompagné de la Miss Godomey Lydie Lokonon et ses dauphines, du chef quartier de Lobozounkpa, des élus locaux et de Hervé Gbéti, le Chef de l’Arrondissement de Godomey Léon Christian Kpobli a représenté le Maire de la commune d’Abomey Calavi, Georges Bada à ladite cérémonie. Dans son mot de bienvenue à l’endroit de l’assistance, il salué les efforts du gouvernement qui depuis quelques années s’est engagé pour le retour des biens culturels au Bénin. Au nom du Conseil communal d’Abomey Calavi, il a remercié le gouvernement pour ses actions qui vont dans le sens de faire la promotion de la culture béninoise. En tenant compte de l’importance de la récade qui est une histoire spécifique au royaume de Dahomey, Bénin d’aujourd’hui, le CA Kpobli a invité les apprenants et les responsables d’écoles à visiter le musée pour que l’histoire soit enseignée aux enfants de ce pays. Il n’a pas manqué de réitérer l’engagement du Conseil communal à accompagner cette initiative qui honore toute la commune qui abrite ce petit musée de la récade.

Laurent D. Kossouho