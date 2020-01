Elargissement des partis politiques: L’Udd-Wologuèdè de Zéphirin Kindjanhoundé se rallie au BR

Zéphirin Kindjanhoundé adhère au Bloc Républicain

Annoncée depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, l’adhésion de l’ancien député à l’Assemblée, Zéphirin Kindjanhoundé au Bloc Républicain est effective. C’était ce samedi 18 janvier 2020, au CEG 1 de la commune de Zogbodomey à travers une déclaration d’adhésion lue en présence d’une forte délégation des membres du bureau politique du Bloc Républicain.

C’est désormais officiel. L’honorable Zéphirin Kindjanhoundé abandonne l’USL de Sébastien Ajavon pour se fondre avec son parti Udd Wologuèdè au Bloc Républicain, parti proche du pouvoir Talon. Dans sa déclaration d’adhésion, l’animal politique de Zogbodomey a déclaré que son entrée dans la mouvance est une réponse à l’appel des militants et sympathisants de l’ex parti l’Udd-Wologuèdè, qui ont décidé de rejoindre le Bloc Républicain, afin d’accompagner les actions du président de la République, Patrice TALON. « Vous comprenez donc avec nous que nous sommes restés fidèles à la devise du parti qui est «Le Bénin d’abord» », pour dire qu’il ne s’agit pas de sa personne mais de la vision du parti qui place le Bénin au cœur de ses actions. Et qui parle du Bénin aujourd’hui parle des actions de développement et des réformes du président Talon qui ne laisse personne indifférent, a expliqué l’honorable Zéphirin Kindjanhoundé.

Très nombreux à cette déclaration, les membres du bureau politique du Bloc Républicain en l’occurrence les têtes de pont de la 24ème circonscription électorale ont à tour de rôle salué cette adhésion et souhaité que cette nouvelle aventure soit profitable non seulement pour les populations à la base mais pour le Bénin tout entier. Selon l’honorable Abdoulaye Gounou, c’est grâce au ministre Hervé Hêhomey que le Bloc Républicain a pu pêcher ce gros poisson dans la 24ème circonscription électorale.

« Aujourd’hui, nous l’avons… l’honorable Kindjanhoundé, vous ne vous êtes pas trompé de chemin. Le Bloc Républicain est le meilleur parti au Bénin », a déclaré le ministre Hêhomey. Il a expliqué que l’honorable Zéphirin Kindjanhoundé est la pièce maîtresse qui manquait au Bloc Républicain pour la construction de la 24ème circonscription électorale en général, et celle de la commune de Zogbodomey en particulier. A son tour, l’honorable Janvier Yahouédéou, représentant le Secrétaire général national du parti Bloc Républicain, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, a estimé que la date du 18 janvier 2020 sera gravée en lettres d’or dans les livres du Bloc Républicain. Tout comme ses prédécesseurs, Janvier Yahouédéou a reconnu les mérites et le poids politique de l’honorable Zéphirin Kindjanhoundé et de son parti, l’Udd-Wologuèdè sur l’échiquier politique national.

Yannick SOMALON