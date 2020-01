Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes: La 24ème édition a démarré en Tunisie, les ténors victorieux d’entrée

Le président de la Cahb, Mansourou Arèmou lors de l’ouverture

Compétition qui regroupe les meilleures équipes nationales séniors hommes de Handball sur le continent, la Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes (24ème édition) bat son plein en Tunisie. Lancée le jeudi 16 janvier 2020, cette grande messe du Handball africain met en opposition 16 équipes dont la Tunisie, tenante du titre, qui rivaliseront d’ardeur pour s’offrir non seulement le sacre afin d’inscrire leur nom au palmarès de la CAN, mais aussi, pour marquer des points au classement africain et gagner une qualification pour le championnat du monde qui aura lieu en 2021 en Égypte.

Et à l’ouverture de cet important rendez-vous, le président de la confédération africaine de Handball, le docteur Mansourou Arèmou, a remercié les autorités Tunisiennes pour avoir permis à la famille du Handball africain de se retrouver à nouveau sur leur sol pour cette fête de la discipline. « La famille du Handball africain est très heureuse d’être de retour ici (en Tunisie), 14 ans après la 17ème édition de la coupe d’Afrique des Nations, qui s’est déroulée dans cette belle ville en 2006 et qui a connu une réussite inoubliable », s’est réjoui le président qui n’a pas manqué de souligner que c’est la 4ème fois que le pays accueille l’organisation de cette compétition.

Le patron du Handball en Afrique a aussi fait savoir qu’il espère voir des performances élevées des joueurs, des entraîneurs et des arbitres ainsi qu’une parfaite coopération entre tous les acteurs.

Parlant de performances élevées, certaines équipes en font déjà montre. Il s’agit du Maroc, de l’Angola, de l’Algérie, de l’Égypte, de la Tunisie qui ont remporté tous leur premier match.

A préciser que le tournoi va se poursuivre jusqu’au 28 janvier. Soit 12jours de matchs intenses.

Voici tous les résultats de la première journée

Maroc vs Congo 34:25 (20:15)

Angola vs Nigeria 30:24 (17:10)

Algérie vs Zambie 34:09 (17:04)

Egypte vs Guinée 39:22 (19:10)

Côte d’Ivoire vs Cameroun 19:28 (09:14)

RD Congo vs Kenya 10:00

Gabon vs Lybie 22:22 (12:13)

Tunisie vs Cap-Vert 33:21 (17:09)