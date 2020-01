Projet de construction de marchés modernes: L’érection du grand marché moderne de Cococodji dans 12 mois

Poignée de mains entre le Maire et une tête couronnée

Le projet de construction d’un marché de haut standing au profit des femmes de Cococodji et environs inscrit au Programme d’actions du Gouvernement (Pag) est entré dans sa phase active depuis ce mercredi 15 janvier 2020 par la remise officielle du site devant abriter ce joyau à l’entreprise adjudicataire. Fortement mobilisées autour du Maire d’Abomey-Calavi, Georges Adédjoyé Bada, les femmes du marché de Cococodji sous la houlette de leur présidente Épiphanie Wandji, ont remercié le Président Patrice Talon pour la concrétisation de ce projet et le Maire Bada pour la partition qu’il a jouée dans la mise en route de ce chef-d’œuvre. Pour rappel, l’infrastructure marchande qui va être construite sous peu au profit des usagers du marché de Cococodji dans l’arrondissement de Godomey, fait partie des 35 marchés ciblés pour être modernisés par le gouvernement de la rupture dans son PAG. La remise de site a été officiée par une délégation de l’Agence du Cadre de vie et du Développement du Territoire composée entre autres de Émile Monlandjo et de Maxime Hongbété. Pour la circonstance, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi était soutenu par ses camarades du parti Union Progressiste et des Députés à l’Assemblée Nationale, Norbert Ahivohozin et Epiphane Honfo tous deux élus dans la 6è circonscription électorale. Il était également accompagné de ses deux Adjoints Victor Adimi et Julien Honfo, et d’un contingent de Conseillers communaux, de chefs quartiers et d’élus locaux avec en point d’orgue, la forte mobilisation des têtes couronnées, des dignitaires, notables et responsables de cultes et religions musulmanes, chrétiennes, etc. C’est de manière forte que la commune d’Abomey-Calavi, l’arrondissement de Godomey, et toute la 6è circonscription électorale, comme un seul homme se sont levés pour remercier le Chef de l’Etat Patrice Talon et dire à son endroit, toutes les bonnes prières afin qu’il ait la santé et l’éclairage et l’inspiration de poursuivre les actions salvatrices qu’oriente son gouvernement vers la commune d’Abomey-Calavi.

Les caractéristiques du nouveau marché

Selon les explications du Chef Projet, le marché qui va être construit au profit de l’Arrondissement tranche nettement, de par son architecture, avec tous les marchés construits çà et là. En effet, le joyau sera érigé sur une superficie de 4 hectares avec près de 2000 espaces de vente (étalages, boutiques). Les étalages ont une caractéristique de 5m2 chacun, celle des boutiques est de 10m2 pour permettre aux usagers d’exercer leurs activités marchandes dans les conditions requises. Dans ce marché de type nouveau, il est prévu un espace d’infirmerie pour les éventuels cas de maladie, des espaces pour la boucherie et la poissonnerie, des espaces pour la restauration des usagers, puis des espaces spécifiques pour la gestion des déchets solides ménagers. Par ailleurs, il y sera érigé un dispositif d’éclairage permanent du marché avec des lampes voltaïques. Dans son intervention, Émile Monlandjo a rassuré les femmes sur deux points fondamentales qu’elles ont salués avec ovation en pompe. Premièrement, il a indiqué que le projet n’a pas prévu le relogement des usagers de Cococodji. Ainsi, les femmes peuvent poursuivre leurs activités génératrices de revenus dans l’ancien marché jusqu’à la finition du nouveau marché. Secundo, il a souligné qu’à la fin des travaux, tous ceux et celles qui avaient de places dans l’ancien marché seront systématiquement reconduits dans le nouveau marché. « C’est après avoir logé tous les anciens qu’on va penser aux nouveaux demandeurs », a-t-il déclaré avant d’indiquer que de concert avec le Maire Bada et la présidente du marché, Epiphanie Wandji, l’Agence du Cadre de vie, sous la férule de Hongbété, va gérer ce volet pour cette attribution d’emplacement dans la paix et l’équité. Au nom de ses collègues députés, l’honorable Epiphane Honfo a loué le travail titanesque qu’abat le Chef de l’Etat à la tête du pays et félicité le management du Maire Georges Adédjoyé Bada à la tête de la commune d’Abomey-Calavi. « On ne change pas une équipe qui gagne », a-t-il affirmé. Et à la présidente Epiphanie Wandji de rassurer le Maire que l’ascenseur lui sera retourné en son temps.

Laurent D. Kossouho