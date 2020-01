Mise en service des installations photovoltaïques à Bopa: Le ministre Jean Claude Houssou s’explique sur le retard observé

Le ministre Jean Claude Houssou

Le ministre de l’énergie, Dona Jean Claude Houssou a fait le déplacement du palais des gouverneurs ce jeudi 16 Janvier 2020 pour répondre aux préoccupations du député Aden Houéssou relatives au retard dans la mise en service des installations photovoltaïques dans la commune de Bopa. « Dans certains de nos villages à travers le pays, à l’instar de Gbakpodji et Agbodji dans la commune de Bopa, puis Tchi-Ahomadégbé et Tchi-Ahodjinako dans la commune de Lalo, des installations photovoltaïques ont été installées pour l’électrification des localités. Mais force est de constater que depuis plus de deux ans que les travaux ont été achevés, la mise en service tarde à venir. », tels sont les constats qui ont motivé la question du député au gouvernement. Selon le représentant du peuple les gardiens recrutés pour veiller sur ces installations ont commencé par démissionner, faute de payement de leur droit. Ainsi, il a voulu comprendre ce qui bloque la mise en service de ces installations photovoltaïques exposés aux intempéries. Au cours de la séance plénière d’hier présidée par la première vice-présidente, Mariame Talata Zimé Yérima, cette question a été rappelée.

Répondant à la question, le ministre de l’énergie a signalé que la gestion des installations est actuellement assurée pour certaines localités (une quinzaine) provisoirement par les entreprises ayant réalisé les travaux. Quant à la procédure de mise en exploitation durable des installations par des opérateurs privés, le ministre Dona Jean Claude Houssou a précisé qu’elle est en cours et les contrats d’exploitation seront signés d’ici trois mois de mars en avril 2020.

Par ailleurs, il convient de retenir que ces installations photovoltaïques sont réalisées dans le cadre du Projet de Valorisation de l’Energie Solaire (PROVES). Ce projet initié par le gouvernement pour accélérer l’accès des populations rurales à l’énergie prend en compte l’électrification par mini-centrale solaire photovoltaïque de 73 localités.

Fidèle KENOU