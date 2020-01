Procédures fiscales au Bénin: La TVM simplifiée, le paiement désormais par téléphone mobile

Présentation de la plateforme de paiement TVM

La Taxe sur les Véhicules à Moteur (Tvm) peut désormais être payée par les téléphonies mobiles, via les deux réseaux Gsm Mtn Bénin et Moov Bénin. C’est la nouvelle innovation mise en place par la Direction générale des impôts qui a dévoilé la plateforme de paiement de cette taxe via les téléphonies mobile le lundi 13 janvier 2020.

Résolument engagée dans un processus de transformation numérique depuis quelques années, la Direction générale des impôts démarre l’année 2020 avec la plateforme de paiement de la Tvm via les téléphonies mobile. Pour Nicolas Yenoussi, Directeur Général des Impôts,cette nouvelle réforme intervient après quelques autres telles que : le nouveau système de gestion de l’administration fiscale; la plateforme informatique multifonctionnelle e-services offrant la possibilité aux grandes et moyennes entreprises de déclarer et de payer leurs impôts en ligne; la plateforme e-bilan pour la dématérialisation du dépôt des états financiers.«La plateforme de paiement conçue, est une application qui permettra au contribuable de payer ses taxes via la téléphonie mobile sans se déplacer.», a expliqué le Directeur Général des Impôts. Il dira par la suite que cette plateforme offre deux modes de paiement supplémentaires aux contribuables, les paiements dans les recettes étant toujours possible. «Le paiement d’autres nature d’impôts pourra être engagé plus tard à travers cette plateforme», ajoutera M. Nicolas Yenoussi. Selon ses explications, tout ceci entre dans l’atteinte de l’objectif de simplification et d’automatisation des procédures conformément au plan d’orientation stratégique de l’administration fiscale.Cette plateforme offre deux modes de paiement supplémentaires aux contribuables, les paiements dans les recettes étant toujours possible.Il s’agit du mode Ussd compatible avec tout type de téléphones portables et disponible via les deux réseaux Gsm Mtn Bénin (400#) et Moov Bénin (155*5#) ; et le mode de paiement via l’application Mobile Tax téléchargeable dans le store et destiné uniquement aux utilisateurs de Smartphone.

Yannick SOMALON