Présentation de vœux de nouvel an à l’Uac: Le Recteur Maxime da Cruz et son équipe se lancent de nouveaux défis

Le Prof Maxime da Cruz, Recteur de l’Uac

L’équipe rectorale de l’Université d’Abomey-Calavi ne compte pas s’arrêter en si bon chemin afin d’offrir un cadre d’enseignement idéal à toute la communauté universitaire. Au regard des nombreux travaux réalisés au cours de l’année écoulée notamment la réfection de plusieurs amphithéatres, le pavage de plusieurs voies secondaires, l’équipement des laboratoires et salles de conférence, l’amélioration de la gestion des centres commerciaux, l’audit de la plateforme d’insctiption des étudiants et autres, l’équipe rectorale conduite par le Recteur, Professeur Maxime da Cruz, a réitéré son engagement à poursuivre les efforts pour parvenir à de nombreux résultats. C’était le lundi 13 janvier 2020 dans l’amphi Idriss Déby, à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an aux acteurs de la communauté universitaire composés d’enseignants des entités de l’Uac et d’autres universités, de personnel administratif et technique, des étudiants et autres. A cette unique occasion, le Recteur de l’Uac a félicité la communauté universitaire pour son soutien et son accompagnement dans la réalisation des nombreux projets ayant marqué l’année 2019. Si pour lui la croyance aux vœux réside dans le travail pour la réalisation des objectifs communs, elle ne serait juste qu’en relevant les nombreux défis fixés pour cette nouvelle année 2020. A en croire le Recteur, de nombreuses actions sont prévues pour cette année 2020. Il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment administratif pour le rectorat, du renforcement de la gouvernance académique, la poursuite de l’assurance qualité, l’amélioration de la formation académique, la formation pédagogique, le renforcement des dispositifs pour la recherche scientifique, la valorisation des résultats de recherches, l’accompagnement des unités de formations tant dans leur structuration que dans leurs activités, le renforcement des services à la communauté, l’amélioration de la capacité de mobilisation des ressources, la dynamisation de la coopération nationale et internationale, des travaux de pavage et la réalisation de bancs publics. Il a également souligné la poursuite des échanges avec les autorités de l’enseignement supérieur pour la satisfaction de certaines préoccupations chères à la communauté notamment, la suspension des élections dans les universités nationales du Bénin. « Mon équipe et moi osons croire que ces différentes réalisations intègrent les préoccupations des différents acteurs de la communauté universitaire. C’est pourquoi nous sommes confiants qu’avec votre soutien, nous irons encore plus loin. Nous devons travailler à faire de 2020, une année de renforcement de nos acquis », a-t-il martelé avant d’exhorter les acteurs au dialogue pour un retour de la paix, la stabilité et l’assurance au sein de la communauté universitaire. Par les voix des représentants des étudiants, du personnel administratif et des chefs d’établissements La communauté universitaire a formulé ses meilleurs vœux à l’équipe rectorale et réitéré son engagement à la soutenir pour l’atteinte des objectifs fixés. Comme à l’accoutumée, cette cérémonie a pris fin par la remise de lettres de félicitation aux enseignants admis à faire valoir leurs droits à la retraite et aux meilleurs agents de l’année écoulée.

Rastel DAN