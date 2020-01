Mise en œuvre des grands travaux: Talon satisfait des travaux de la digue immergée d’Avlékété

Le chef de l’Etat en compagnie de sa délégation en train de visiter le site

Après avoir visité quelques chantiers du projet Asphaltage le week-end dernier à Cotonou, le président Patrice Talon est redescendu sur le terrain ce mardi 14 janvier 2020. Il s’est rendu cette fois-ci sur les chantiers de construction de la digue immergée d’Avlékété dans la commune de Ouidah. En effet, l’objectif de cette descente du chef de l’Etat à Ouidah est de constater de visu l’avancement des travaux de construction de la digue immergée d’Avlékété. Il avait à ses côtés, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, le préfet de l’Atlantique Jean Claude Codjia et le maire de Ouidah Célestine Adjanohoun. Une fois sur les lieux avec sa restreinte délégation, le chef de l’Etat a reçu les salutations d’usage et encouragement des populations riveraines de la digue immergée d’Avlékété dans la commune de Ouidah. Elles ont manifesté leur joie pour ses nombreuses actions de développement. En retour le Président a remercié les populations pour leur patience et leur a expliqué que les difficultés ou souffrances inhérentes à la mise en œuvre du projet feront place, à terme, à de la joie.

Pour le ministre José Didier Tonato, c’est une supervision que le chef de l’Etat a entamé sur les projets phares. «Il a voulu voir l’évolution des travaux et donner quelques instructions », a-t-il précisé. Le ministre a fait le point d’avancement des travaux qu’il estime pratiquement à 80% du taux de réalisation.« On va vers la fin du projet puisque d’ici fin mars, on aurait fini la digue et remblayer la plage pour que ça devienne une zone balnéaire. Nous avons des réservations assez importantes comme le club MED et autres, les hôtels s’annoncent déjà et le chef de l’Etat a voulu s’assurer que tout se passe bien », a renchéri le ministre du cadre de vie et du développement durable. Pour lui, cette sortie du chef de l’Etat a été dédiée aux aménagements balnéaires et à la protection côtière, de sorte à voir comment lancer les projets de développement hôteliers et touristique sur les deux sites visités. Il faut rappeler que les travaux physiques en mer de la construction de la digue ont démarré en novembre 2018. Il s’agit d’une digue immergée de 4km de côte.

Yannick SOMALON