Festival du nouvel an chinois: L’édition 2020 lancée dans une ambiance époustouflante

Photo de famille des participants

Le palais des congrès de Cotonou a accueilli, le samedi 11 janvier 2020, le lancement du festival du nouvel chinois, édition 2020. A cette occasion, la troupe de la Mine de Charbon de Chine a offert un spectacle pour égayer le public composé essentiellement de Chinois et de Béninois. Cette cérémonie a été aussi une occasion pour la communauté chinoise résidant au Bénin et le peuple béninois de fêter ensemble et de se souhaiter les vœux de la nouvelle année 2020.

C’est à travers un concert riche en seize tableaux artistiques meublés de chansons, de danses et de démonstrations spectaculaires que la communauté chinoise au Bénin a célébré le nouvel an le week-end dernier. Les festivités ont démarré avec la note musicale intitulée « Le bonheur frappe à la porte » qui a été suivie de la « Course à chevaux », une performance à l’erhu qui est un instrument à deux cordes, de « Fleur de jasmin », de « Oie cygnoïde » de « belle Afrique », une performance au Yangqin, tympanon chinois. S’en est suivie, l’interprétation instrumentale par la troupe du morceau fétiche « Agolo » de la vedette béninoise de renommée internationale, Angélique Kidjo. Cette prestation a été accompagnée par un spectacle de danses de la Compagne Walô du Bénin. Le spectacle de la troupe de la Mine de Charbon de Chine a par la suite offert au public, une occasion de découvrir la grande Chine sans qu’il n’y mette pied. Le clou du concert a été le tour du tableau l’ « Opéra de Sichuan ». En effet, dans un accoutrement peu ordinaire, deux artistes chinois de la troupe ont en moins de 5 minutes changé plus de dix fois le visage. Une démonstration spectaculaire très appréciée par le public. « Personne ne dort cette nuit », « Rythme de danse des amis », « Nuit profonde », « Chanson de phénix ; « L’heure de dire au revoir » et « Belles jeunes femmes », sont entre autres, les pièces jouées par le groupe et qui ont fait découvrir à nouveau aux Béninois, un pan de la richesse du patrimoine immatériel de la Chine. Il convient de noter qu’à l’entame du concert, l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Bénin, Peng Jingtao est revenu sur les objectifs du festival du nouvel an chinois. Il n’a pas manqué de souligner que l’année 2020 qui commence le 25 janvier pour les Chinois est celle du Rat. Elle symbolise l’intelligence et le dynamisme. Convaincu de ce que la coopération sino-béninoise sera plus fructueuse en 2020, il a souhaité une heureuse année de Rat à tout le peuple béninois. Le Directeur de cabinet du ministre du tourisme, de la culture et des arts, Eric Totah, représentant le Ministre Jean Michel Abimbola a d’entrée reconnu la vitalité qui a toujours caractérisé la coopération entre la Chine et le Bénin, avant de souhaiter la chance et la prospérité aux deux pays pour cette nouvelle année 2020.

Laurent D. Kossouho