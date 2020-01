Célébration du retour aux sources: La fondation Djimon Hounsou annonce le Marathon international «la Porte du Retour»

Le ministre Oswald Homeky et les partenaires de Djimon Hounsou lors de la conférence de presse

Bientôt 400 ans que l’esclavage a été aboli. Pour marquer cet anniversaire, le cinéaste international béninois, Djimon Hounsou et sa fondation ont initié un marathon dénommé «Marathon international de la Porte du Retour». Évènement multidimensionnel, ledit marathon se tiendra dans le troisième trimestre de cette année 2020. Et pour donner plus détails sur l’organisation, les partenaires du promoteur accompagnés du Ministre des sports, Oswald Homeky, ont tenu le lundi 13 janvier 2020, une conférence de presse, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération (Maec).

Ayant intervenu en direct via vidéo, depuis les États Unis, Djimon Hounsou a confié que l’objectif est de «se souvenir de ce qui a été arraché à l’Afrique». Il (le marathon) vise à créer un symbole international de triomphe sur l’esclavage et un lien viscéral entre les pays de la diaspora africaine et du continent mère. «Nous célébrons le pluraliste et le fait que nous sommes tous un seul peuple unis», a ajouté le cinéaste qui souligne que cet évènement ne sera pas que sportif. «Pour créer ce triomphe symbole sur l’esclavage, nous organisons également un festival culturel de deux jours pour faire appel à tous les pays de la diaspora afin qu’ils saisissent cette occasion pour partager le patrimoine musical, culinaire, artistique et artisanal», a-t-il précisé tout en informant que sa Fondation Djimon Hounsou luttera contre l’esclavage moderne en Afrique. Ceci en collectant des fonds afin d’apporter un soutien financier aux victimes pour faciliter leur réintégration à la vie normale.

Le Ministre des sports, Oswald Homeky, saluant l’initiative a déclaré que «c’est un événement multidimensionnel dont les volets majeurs sont sportifs, culturel et touristique». Parlant du déroulement dudit marathon, le ministre a fait savoir que «la ligne d’arrivée est la Porte du non-retour». Il a ensuite lâché «cet évènement étant à l’intention de toutes les communautés afro-descendantes que, symboliquement, cela soit considéré comme un retour». Car, rappelle l’autorité «l’initiative est de célébrer un retour aux sources». Ernest Unik, partenaire de Djimon, a salué l’adhésion du gouvernement béninois au projet tout en rassurant de disponibilité de la Fondation à travailler avec le Bénin et toute l’Afrique. Puisqu’il d’après ses explications, il ne s’agit pas d’un mouvement créer pour Djimon mais pour le Bénin et pour l’Afrique».

Anselme HOUENOUKPO