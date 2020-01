AVIS DE RECRUTEMENT

Une société spécialisée dans les BTP basée à Ouagadougou au Burkina Faso recherche des candidatures pour le recrutement de (01) DIRECTEUR DE CHANTIER.

Tâches et Responsabilités

Le ou la candidat(e) retenu(e) aura pour principales missions :

 D’organiser, de programmer, d’approvisionner, de superviser, de contrôler, de facturer l’exécution du chantier;

 D’assurer un suivi budgétaire ;

 D’assurer la gestion technique, administrative et financière des projets;

 D’assurer la qualité des travaux tout en respectant les budgets et la qualité des ouvrages;

 De défendre les intérêts de l’entreprise vis-à-vis du client et des bureaux de contrôle;

 De manager les équipes du projet;

 De maximiser les profits de l’entreprise par la mise en œuvre des procédés et autres techniques ou méthodes d’exécution adaptées à la réalisation des travaux.

Profil recherché :

 Être titulaire d’un BAC+4 en Génie Civil ou équivalent;

 Avoir au moins 10 ans d’expérience en matière de travaux publics, justifier d’au moins 5 ans dans la coordination et la direction de terrain sur des chantiers de constructions d’ouvrage d’art ;

 Maîtriser les outils Informatiques Word, Excel, Accès et autres logiciels techniques ;

 Avoir une forte capacité à travailler dans un contexte de forte pression ;

 Avoir le sens de la motivation, de la coordination et de la collaboration et du management ;

 Etre rigoureux et avoir une forte capacité d’organisation;

 Etre autonome, honnête et loyal;

 Etre réactif et pouvoir travailler sous pression.

Savoir Etre :

 Bon sens de la communication ;

 Forte capacité d’organisation et réactivité ;

 Esprit pragmatique et créatif ;

 Avoir une grande capacité de management des équipes ;

 Accepter de travailler sous pression et jouir de ses droits civiques ;

 Etre disponible.

Composition du dossier :

 Une lettre de motivation,

 Une copie des diplômes et titres requis,

 Un curriculum vitae détaillé et sincère,

 Copies des certificats ou attestations de travail du candidat

Réception des dossiers : Recrutementr30@gmail.com au plus tard le vendredi 31 janvier 2020