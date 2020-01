Vœux au Chef de l’Etat: Talon déterminé à conduire le Bénin vers le progrès

Le président Talon lors de la présentation des vœux 2020

Dans ses différentes adresses aux corps constitués (différentes institutions de la République, Corps Diplomatique puis Forces de Défense et de Sécurité) lors de la cérémonie de vœux ce jeudi 09 janvier, le Chef de l’Etat, le président Patrice Talon a mis l’accent sur l’engagement que doit avoir chaque béninois pour le développement de son pays.« Si par calculs personnels ou par manque de volonté, nous renonçons à faire pour notre pays le Bénin, les choix indispensables à son progrès, qui peuvent être difficiles sur le moment mais pertinents et bénéfiques à terme, le jugement de la postérité n’admettra aucune circonstance atténuante en notre faveur. Telle est ma conviction. C’est pourquoi je n’ai de cesse de nous exhorter à toujours plus d’engagement et d’abnégation au service de cette Cause incomparable, irremplaçable, » dira le président Talon devant les différents corps constitués de la Nation. Ces propos du chef de l’Etat doit amener chaque béninois à s’interroger sur ce qu’il peut faire à son pays qui lui a tout donné.

En effet, beaucoup se posent cette question mais restent à l’étape de la phraséologie ou de vœux. Le Président Patrice Talon nous engage à faire le choix de l’avenir, à sortir de notre confort, à travailler dur aujourd’hui, prendre les décisions les plus difficiles, les plus inconfortables pour nous sur le court terme mais bénéfiques à la nation sur le long terme. C’est dire que, si nos actions, pour une large part des premiers 60 ans de notre accession à la souveraineté internationale n’ont pas tenu la promesse des fleurs, nos attentes restent non comblées, nous avons le devoir de prendre le rendez-vous de l’histoire en creusant profond afin de bâtir haut et solide pour les 60 prochaines années. C’est le sens de ce qui est fait aujourd’hui et qui doit mobiliser les Béninois de tous bords. Cela doit être l’aspiration profonde des acteurs politiques et de chaque fils du Bénin pour mériter de figurer un jour au panthéon des grands hommes de la Nation. En effet, les difficultés ou les éventuelles railleries d’aujourd’hui ne doivent pas faire perdre de vue le serment : le développement et le mieux-être à nos contemporains et aux générations futures. Nous devons donc cesser de penser à la prochaine élection pour mieux prendre en compte la prochaine génération.

Toutefois, le chef de l’Etat a exprimé ses gratitudes et reconnaissances envers chaque composante et même si le Président Talon est perfectionniste, il a reconnu dans ses différentes interventions les efforts consentis par chaque corps ou acteur sociopolitique notamment les institutions, les forces de défense et de sécurité, et les partis politiques dans la mise en œuvre des politiques de développement.

Yannick SOMALON