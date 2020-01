Audience entre les Maires des deux communes: Renforcer la coopération entre Aného et Abomey-Calavi

Poignée de mains entre le Maire Georges Bada et le Maire Alexis J. C. Darwin Aquereburu

Le Maire de la commune des Lacs 1 Aného-Glidji, Alexis J. C. Darwin Aquereburu était au cabinet de son homologue, Georges Adédjoyé Bada, Maire de la commune d’Abomey-Calavi, le mercredi 08 janvier 2020. L’audience qui s’est déroulée dans une ambiance de convivialité a permis aux deux personnalités de se formuler les vœux du nouvel an. Ils ont par la suite passé en revue, les enjeux de développement de leurs communes respectives et les possibilités d’une coopération décentralisée engageant la commune d’Abomey-Calavi et la commune sœur des Lacs 1 Aného Glidji dans un partenariat gagnant-gagnant. Il convient de retenir que la commune des Lacs 1 Anneho-Glidji, est une ville tricentenaire qui a été deux fois la capitale du Togo. Elle est située dans la région maritime et fait frontière avec le Bénin.

Laurent D. Kossouho