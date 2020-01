Premier conseil des ministres de l’an 2020: Le Chef de l’Etat invite ses ministres à travailler sans relâche

Patrice Talon, Président de la République

A l’entame du premier Conseil des Ministres de la nouvelle année tenu hier mercredi 8 janvier 2020, les membres du Gouvernement ont procédé à une présentation sobre de vœux du Gouvernement au Chef de l’Etat, Patrice Talon. Pour la circonstance, ses ministres et autres collaborateurs lui ont exprimé leur fierté de prendre part, à ses côtés et sous son leadership, à l’œuvre de construction du Bénin. A les entendre, cette noble œuvre produit de plus en plus de résultats visibles dans les 77 communes du Bénin.En retour, le Chef de l’Etat Patrice Talon les a remerciés pour leurs bons vœux à son endroit. Par ailleurs, il les a essentiellement invités à plus de courage, d’engagement et d’ardeur pour que 2020 soit meilleure à 2019. « Nous devons travailler jusqu’à épuisement, car c’est que le peuple attend de nous », a-t-il fait savoir à ses ministres et autres collaborateurs. Pour lui en effet, il ne faut point se satisfaire des acquis car les attentes sont grandes. Ainsi, malgré les nombreuses avancées qui ont été réalisées à l’ère du régime de la Rupture pour le Nouveau Départ, il n’est pas question de baisser maintenant les bras. « Au contraire, c’est parce que nous apprenons à ne plus nous contenter des acquis que nous pouvons observer les améliorations et autres réalisations », a souligné le Président Talon avant d’insister dans ses propos qu’il faut donc « persévérer et persévérer encore ».

Laurent D. Kossouho