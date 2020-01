Pétanque: Le boulodrome «Pétank Bar» inauguré

Remise de trophée à la triplette gagnante du tournoi en présence de l’He Garba Yaya

Les amoureux des sports boules béninois disposent depuis le 28 décembre 2019, d’un nouveau boulodrome. Il s’agit du boulodrome «Pétank Bar » sis à la plage de Fidjrossè dont l’inauguration a donné lieu à un tournoi ayant réuni près de 50 équipes évoluant dans le secteur des sports boules. Ledit tournoi a eu lieu les 28 et 29 décembre 2019. Ayant mis en compétition d’une cinquantaine d’équipes béninoises en triplette puis une quarantaine d’inscrits en tir de précision, cette initiative de Thierry Gansa, Organisateur de la Ligue Atlantique-Littoral de Pétanque qui vise à donner plus de visibilité aux sports boules, faire découvrir ses merveilles au public béninois et mieux préparer les équipes de pétanque pour les prochaines joutes nationales et internationales, a vu le sacre de la triplette formée par Marcel Bio, Firmin Aikpa et Mohamed Tao. Opposés en finale à la triplette de Vivien Gnonhossou, les vainqueurs ont dû se reprendre pour revenir dans la partie après la première main perdue 6-0. Ainsi, après une heure de jeu, Marcel Bio et ses coéquipiers se sont imposés par le score de 13-11.Ils remportent donc le plus grand trophée du tournoi plus une enveloppe de 300.000 Fcfa et des caisses de boules. Un véritable motif de satisfaction pour Marcel Bio qui a salué la tenue de ce tournoi.

Pari gagné pour Thierry Gansa

Délocalisé de son ancien site pour plusieurs raisons, « Pétank Bar » renaît de ses cendres pour le bonheur des boulistes et passionnés des sports boules. Le somptueux boulodrome « Pétank Bar » situé sur la route des pêches offre un cadre assez conviviale avec un restaurant et ses 4 aires de jeu dont deux concassées, respectant les normes de la Fédération internationale de pétanque.«Notre perspective, c’est d’avoir de ces centres un peu partout dans le Benin», a martelé Thierry Gansa.

Rastel DAN