Classes sportives et associations sportives communales: Les ministres Homeky et Kakpo Mahougnon donnent le top officiel de la rentrée 2020

Le ministre au lancement du match de basket-ball

Le gouvernement du Président Patrice Talon, depuis son avènement, envisage promouvoir certaines disciplines sportives dans les collèges et lycées du pays. Ainsi, il a initié un programme de promotion des activités sportives (classes sportives et associations sportives communales), dont le lancement officiel pour le compte de la rentrée 2020 a eu lieu le mercredi 8 janvier, au Ceg 2 Ouidah. Ce lancement officiel qui consacre le déroulement dudit programme dans les 77 communes du pays, fait suite à la tenue, depuis le 1er mars 2019 de la phase pilote dont les résultats ont permis d’améliorer l’exécution du programme.

Au lancement, le ministre Kakpo Mahougnon a souhaité une bonne exécution du projet. Mais, il a informé que «l’instauration des classes sportives est une innovation du gouvernement du président Talon qui vise à doter le pays d’un vivier, d’une base de données de sportifs pour animer le sport au plan national».Le ministre des sports, Oswald Homeky, a renchéri en disant que ce programme est un environnement qui, à coup sûr, offrira des jeunes sportifs talentueux au pays. C’est alors qu’en insistant sur l’objectif que vise le projet, il a remercié son collègue, le ministre des enseignants et de la formation professionnelle, qui a pris la décision de faire attribuer aux apprenants qui se sont librement inscrits dans les disciplines sportives concernées, des notes d’évaluation qui compteront pour le calcul des moyennes générales. «Cette prise de décision vise à susciter l’engouement des apprenants autour du programme», s’est réjoui le ministre des sports.

Parlant de l’exécution du projet, il a souligné qu’après la phase pilote, des constats ont été faits et les imperfections relevées ont été corrigés. «Le programme démarre dans de bonnes conditions et je peux vous assurer que ce soit la qualité de l’enseignement, la qualité des matériels, le suivi, tout est prêt pour qu’il fonctionne bien», a déclaré le ministre Homeky tout en rappelant que les services techniques de la FIFA ont décidé de l’accompagner. Le directeur du Ceg 2 de Ouidah, Richard Assokpé, s’est réjoui de l’honneur qui est fait à l’établissement qu’il dirige pour abriter le lancement officiel de ce programme de promotion des activités sportives. Il a, par la suite, invité l’ensemble des apprenants du Bénin à se mobiliser pour participer à cette activité qui vise leur équilibre mentale.A souligner que deux matchs, un au football entre la classe sportive de Kpomasse et Ouidah, et un au basket-ball ont servi de lancement officiel de ce programme des classes sportives qui prend en compte le football, l’athlétisme, le handball, le basket-ball et les arts martiaux.

Anselme HOUENOUKPO