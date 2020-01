Direction des services législatifs de l’Assemblée nationale: Isaac Fayomi passe le témoin à Yves Ogan

Poignée de mains entre Yves Ogan et Isaac Fayomi

La direction des services législatifs (Dsl) de l’Assemblée nationale a changé de main ce jeudi 02 janvier 2020 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Après seize années de dur labeur dans cette exaltante fonction, Isaac Fayomi a passé le témoin à son successeur, Yves Ogan. La cérémonie de passation de charges s’est déroulée en présence du Directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale, Mathieu Ahouansou, le Secrétaire général administratif, Mariano Ogoutolou et des cadres de l’administration parlementaire.

Jusqu’à sa promotion par le Président de l’institution parlementaire, Louis G. Vlavonou, le nouveau Directeur des Services législatifs, Yves Ogan occupait le poste de Directeur adjoint des services législatifs. Par la même occasion, le DSL sortant, Isaac Fayomi est nommé au poste de Directeur de cabinet adjoint du président de l’Assemblée nationale.

En prenant les rênes de cette direction, Yves Ogan a tout d’abord remercié le Président Louis Gbèhounou Vlavonou de lui avoir accordé l’opportunité d’occuper ce poste. Il a aussi témoigné sa gratitude à l’endroit de son prédécesseur Isaac Fayomi de qui, il a appris beaucoup dans sa position d’adjoint depuis le 14 août 2019 jusqu’à sa nouvelle promotion. Pour lui, Isaac Fayomi devient une bibliothèque pour la démocratie béninoise. « Sa probité, son sacrifice et sa compétence lui ont permis d’accomplir cette mission pendant tout ce temps. J’ai encore besoin de lui… » a-t-il déclaré.

De son côté, le DSL sortant et nouveau directeur de cabinet adjoint du Président de l’assemblée nationale, Isaac Fayomi a rappelé son parcours dans la maison tout en remerciant plusieurs personnalités qu’il a côtoyées à savoir feu Ismaël TidjaniSerpos, les anciens présidents de l’assemblée nationale, Antoine IdjiKolawolé, Mathurin Coffi Nago et Adrien Houngbédji.

« …Ce qui m’a permis de comptabiliser quatre mandatures soit seize (16) années sans discontinuité à la tête de la Direction des Services Législatifs. Gloire à Dieu !

Je le dois, sans fausse modestie, au prix de mon amour pour le travail et mon humilité. Avec le premier, on s’impose ; avec la seconde, on obtient tout du subalterne. J’ai aussi un clin d’œil à l’endroit du Président AMOUSSOU Ange Bruno qui, déjà en 1995, avait voulu d’un magistrat dans une des Directions techniques de l’Assemblée. Sans même chercher à savoir, je déclinai l’offre car pour moi, il fallait faire l’expérience du Cabinet d’instruction qui venait de m’être confié. Comme quoi, l’heure de Dieu est la meilleure. »

a-t-il confié

Fidèle KENOU