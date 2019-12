Grands Prix Littéraires du Bénin 2019: Le ministre Abimbola célèbre trois talents

Giovani Houansou recevant son prix des mains du Ministre de la Culture

L’hôtel Azalaï a servi de cadre, le vendredi 27 décembre 2019, à la cérémonie officielle de distinction des lauréats de la première édition des Grands Prix Littéraires du Bénin. Plusieurs acteurs de la chaîne du livre ont part à cette cérémonie organisée par le ministère du tourisme, de la culture et des arts à travers la direction des arts et du livre.

Anna Baï Dangnivo pour la catégorie conte, Sèdjro Giovani Houansou pour la catégorie théâtre et Roger Ikor Glèlè pour la catégorie nouvelle. Ce sont là les trois lauréats de la première édition du Grand Prix Littéraire du Bénin (GPLB) qui remplace le Grand Prix du Président de la République. Ils ont chacun remporté ce Prix respectivement avec leurs œuvres Sitou et la rivière de la nudité, La rue bleue et Le traquenard amoureux. Dans son allocution prononcée lors de la cérémonie de distinction, le Président du grand jury du GPLB, Fernand Nouwligbèto est revenu sur les observations positives et négatives faites par son équipe lors de l’évaluation des œuvres en lice, ainsi que les conditions dans lesquelles le jury a travaillé. Après avoir fait ses recommandations à l’endroit des maisons d’édition, des écrivains et de l’Etat pour le renforcement de la chaîne du livre du Bénin, le président du grand jury a laissé sa place à l’écrivain Habib Dakpogan, qui a présenté l’état des lieux de la littérature béninoise. Dans son intervention, il a adressé un certain nombre de doléances à l’endroit du Ministre du tourisme, de la culture et des arts. Il s’agit entre autres de la construction de la Maison du livre et de l’organisation d’une émission littéraire de grande audience sur la chaîne nationale. Dans sa prise de parole, le Ministre Jean Michel Abimbola a rassuré tous les acteurs de la chaîne du livre que leurs diverses doléances sont prises en compte, notamment pour ce qui est du financement de la chaîne du livre. De plus, il a souligné que des mesures sont en train d’être prises afin que l’émission littéraire sur la chaîne nationale devienne une réalité dans un avenir très proche. Pour finir, Jean Michel Abimbola a exhorté ces acteurs à « écrire le Bénin dans la rigueur et dans l’excellence » pour hisser le pays au rang des grandes nations de littérature. Il convient de noter que 22 éditeurs et 55 écrivains ont participé à cette première édition du GPLB. Les œuvres en compétition ont été dans un premier temps évaluées par un comité de présélection avant que celles qui ont été désignées finalistes ne soient soumises au grand jury. Chacun des trois lauréats a bénéficié de 2 millions Fcfa, ainsi que leur participation à l’initiative présidentielle de promotion du livre. Il faut noter également le jury n’a pas pu désigner des lauréats dans les catégories roman et poésie.

Laurent D. Kossouho