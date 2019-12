Championnats nationaux de handball édition 2019: Flowers hommes indétrônable, Aspac dames surprend

Le capitaine de Flowers recevant le trophée des hommes

La phase finale des championnats nationaux de handball a connu son épilogue, le samedi 28 décembre 2019, au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou.Et comme on pouvait s’imaginer, c’est Flowers qui a remporté le titre chez les hommes. Mais la sensation est venue des filles d’Aspac qui ont détrôné leurs homologues Flowers dames.

En effet, les poulains d’Aimé Sèbio, le Manager général de Flowers, ont battu en finale la surprenante équipe des Buffles du Borgou (32-20). Ainsi, Isidore Sina, capitaine de Flowers, et ses coéquipiers, champions depuis des saisons, soulèvent à nouveau le trophée des champions. Un sacre qui permet à la bande d’Aimé Sebio de continuer par régner sur le handball national chez les hommes. Puisque les dames, pour leur part n’ont pas pu s’offrir le titre. Les championnes de l’année 2018 se sont vues renversées par leurs challengers de toujours, Aspac Hbc dames. Car, les portuaires de Aspac déjà victorieuse (25-22) de Flowers à l’entame de la compétition (tournoi linéaire) ont profité de leur victoire de la dernière journée devant les militaires de Entente sur la marque de 25-9, pour décrocher le titre. «Nous sommes contents pour ce sacre des hommes. Mais dans l’ensemble, je ne suis pas fier. Nous devrions réaliser le doublé, mais ce n’est que partie remise», a confié le manager Aimé Sèbio qui reconnait que le niveau du Handball béninois est en nette progression. «Il fallait gagner ce challenge. Etre championne devant FlowersHbc. Nous l’avions fait. Nous sommes en joie», a déclaré Épiphanie Kouadio de l’Aspac. Pour leur part, les militaires de Entente Hbc terminent troisième chez les dames tout comme chez les hommes qui ont battu Abo-Sport d’Abomey, quatrième, sur un score de (22-27). Flowers dames s’est classé 2e après sa victoire (32-19)sur Espoir de Parakou.

Anselme HOUENOUKPO