Soutenance de thèse en sociologie de développement: Gilbert C. Dassanou sacré Docteur avec la mention très honorable

Docteur Dassanou

L’amphithéâtre de l’ex-Flash de l’Université d’Abomey-Calavi a abrité la soutenance de thèse du candidat au doctorat de l’Université d’Abomey-Calavi, Gilbert Coffi Dassanou. Les travaux de recherches de l’impétrant menés sous la direction du Professeur Albert Tingbé-Azalou, ont été soumis à l’appréciation d’un jury international présidé par le Professeur Cyriaque Ahodékon, le samedi 28 décembre 2019.

« A la suite des délibérations, le jury l’a déclaré digne du grade de Docteur de l’Université d’Abomey-Calavi en sociologie-Anthropologie dans l’option sociologie de développement dans la spécialité sociologie de développement ». Telle est la décision du jury à l’issue de la présentation des résultats des travaux de recherches de Gilbert CoffiDassanou, candidat au doctorat de l’Université d’Abomey-Calavi. A en croire le Président du jury, le Professeur Titulaire des universités du Cames, Cyriaque Ahodékon, le sujet traité par l’impétrant est pertinent et d’actualité. Il est abordé avec une démarche méthodologique appropriée. Aussi ajoute-t-il que le candidat a fait des efforts dans la collecte et l’analyse des données. « Ceci dit, le jury lui accorde la mention très honorable », a conclu le Professeur. Le désormais Docteur Gilbert Coffi Dassanou a travaillé sur le thème : « La gratuité de l’école primaire face à l’enjeu de la qualité de l’enseignement dans le Zou ». D’après ses explications, il était question pour lui de ressortir les déterminants socio-culturels, économiques, politiques et institutionnels qui favorisent la faible qualité des apprentissages dans le département du Zou depuis l’institution de la mesure de gratuité au niveau du primaire. Ses recherches ayant pris en compte 361 acteurs, se sont déroulées dans les 9 communes du Zou et ont révélé que la gratuité des enseignements maternel et primaire a été rendue effective depuis l’année scolaire 2006-2007, l’intensification soudaine des flux scolaires au lendemain de la mise en œuvre de cette gratuité rend compte davantage de cette effectivité. Cependant, renseigne le candidat, la qualité de l’enseignement apprentissage est affectée par des facteurs socio-culturels et économiques, ainsi que les déterminants politico-institutionnels qui ont également apporté un coup de grâce à cette qualité. A noter qu’au terme de sa présentation, chacun des membres du jury a fait ses observations pour renforcer la qualité du document présenté par l’impétrant. Né en 1969 à Allada, Gilbert Coffi Dassanou a obtenu successivement son Baccalauréat en 1996, sa licence en Sociologie-Anthropologie en 2001, puis sa maîtrise dans la même discipline en 2005. Sur le plan professionnel, il a été instituteur de 2007 à 2014 avant de devenir enseignant du secondaire.

Laurent D. KOSSOUHO