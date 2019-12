Don de vivres: Les pensionnaires du Cnhu-P égayés

La Présentation des dons offerts par les membres du mouvement Les Vaillants du Bénin

Les membres du mouvement Les Vaillants du Bénin étaient aux côtés des malades du Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie de Jacquot. Conduits par leur président, Wilfried Ambroise Fassinou Oké, ils ont choisi partager leur joie avec les pensionnaires dudit Centre à travers un don de vivres et non vivres composés essentiellement de sacs de riz, de bidons d’huile, pâtes alimentaires, savons et Omo puis des vêtements pour hommes et femmes. C’était le jeudi 26 décembre dernier. Une œuvre sociale de bonne foi et de partage qui vient surtout soulager le Centre dans la prise en charge des malades sur plusieurs domaines et permettre à ces derniers de passer en beauté cette période des fêtes de fin d’année. Le président Wilfried Ambroise Fassinou Olé a présenté le contenu des emballages destinés aux pensionnaires, et a expliqué que les œuvres caritatives font entièrement partie des objectifs de l’Association. A l’en croire, plusieurs actions du genre ont déjà été menées au profit des malades, des plus démunis et cette dernière vise principalement à permettre aux malades du Cnhu-P de << savoir que nous pensons à eux>>. Pour plus de volonté et d’impacts envers les malades et les plus défavorisés, le président des Vaillants du Bénin exhorte les autres organisations qui interviennent dans le secteur du social à leur emboîter le pas. Les mots de gratitude du Cnhu-P de Jacquot sont venus de l’assistante sociale, Fidélia Sossou, qui a réceptionné le don de l’Association et supervisé la répartition.

Rastel DAN