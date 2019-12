Noël des enfants à Cotonou: Waliath Wabi égaie le cœur des enfants du 5ème arrondissement

Les enfants ayant bénéficié du geste

Comme promis en septembre 2019 à l’occasion du don de fournitures scolaires aux écoliers du 5ème arrondissement de Cotonou, la présidente des femmes ABT de la 15ème circonscription électorale, Wabi Waliath, a joint l’acte à la parole en permettant aux enfants de fêter la Noël, en toute beauté. A l’orée de la célébration de la nativité du Christ, la jeune femme leader, très sensible à la cause des enfants et des femmes, a fait don de jouets à 500 enfants venus des différentes contrées du 5ème arrondissement de Cotonou. C’était au cours d’une cérémonie riche en couleur tenue le mardi 24 décembre dernier au Complexe scolaire Gbéto-Sud. Cette noble initiative soutenue par le député du Bloc Républicain Chantal Ahyi, présente à la cérémonie au même titre que son confrère parlementaire Abdel Kader Gbadamassi, vient répondre efficacement aux nombreuses difficultés que rencontrent les parents lors des préparatifs des fêtes de fin d’année en général et de la Noël, en particulier. C’est ce qu’a mentionné la généreuse donatrice dans son intervention au début de la cérémonie. « Nul n’est heureux seul et c’est pour cette raison que j’organise chaque année cette cérémonie pour redonner de la joie à tous. Le meilleur reste à venir », a indiqué Wabi Waliath. La joie était à son comble pour les parents et enfants, de pouvoir repartir avec un cadeau de la Mère Noël. « Je suis très heureuse et je bénis la donatrice », a confié Maeva, une écolière toute heureuse d’avoir sa poupée. Très heureuse et fière des nombreuses actions de la donatrice, la député BR Chantal Ahyi, a salué son sens d’humanisme ainsi que son attachement au bien-être des femmes et des enfants. Elle a ensuite convié les enfants à la sagesse, au travail afin d’apporter plus de fierté aux parents. Elle a exhorté ces derniers à œuvrer pour le plein épanouissement de leurs enfants. Il faut noter que la donatrice est reconnue dans le 5ème arrondissement de Cotonou comme une femme exemplaire dévouée à œuvrer pour le plein épanouissement de ses consœurs et le bien-être des enfants. Le rendez-vous est ainsi pris pour d’autres actions encore plus impactantes.

Rastel DAN