Handball/Championnats nationaux 2019: Aspac hommes et Flowers dames tombent à l’entame

Les filles d’Aspac Hbc

Les championnats nationaux de handball (hommes et dames), édition 2019, ont démarré ce mardi 24 décembre 2019. Et au terme de la première journée, des surprises heureuses comme malheureuses ont été enregistrées. C’est le cas avec la défaite chez les hommes de Aspac devant Buffles Hbc de Parakou. La formation du port autonome de Cotonou n’a pas su éviter le piège des joueurs de Parakou. Ainsi, ils ont perdu par 6 buts d’écart (25-31). Et ont besoin désormais de remporter tous leurs prochains matches afin d’espérer passer au second tour. Toujours chez les hommes, Abo Sport a dominé Cannon par 12 buts d’écart (26-14). Entente Hbc, pour sa part, a tenu en respect Aso Modèle Hbc (36-26). L’autre sensation est la victoire à l’usure de l’Aspac dames devant leurs rivales de Flowers. En effet, les filles de l’équipe portuaire se sont montrées conquérentes durant toute la partie. D’abord, en première mi temps de cette rencontre qui servait de match d’ouverture officielle desdits championnats, elles ont mené 12-08. Mais au retour, elles se sont faites rattraper surtout avec le retour sur le banc du manager général des Flowers, Aimé Sebio (21-21), puis dépasser (22-21) avant de reprendre la main dans les toutes dernières minutes du match. Elles ont donc inscrit 3 buts supplémentaires pour mener pour prendre l’avantage (25-22) et gagner le match. Une victoire qui leur ouvre la voie royale pour le sacre quand on sait qu’en battant les filles de Flowers, elles viennent de déblayer le chemin pour avoir un passage moins difficile. Mais attention, le sport étant ce qu’il est, elles doivent descendre de leur nuage pour affronter comme il se doit les autres formations en lice.

Présent sur ce match d’ouverture, le Président Antoine Bonou a félicité les équipes et s’est dit ravi du niveau de jeu proposé. Il a alors invité les responsables et encadreurs des différentes équipes à continuer le travail afin de rehausser davantage le niveau. Représentant le ministre des sports, le directeur des sports d’élite, Bonaventure Coffi Codjia, a félicité la Fédération pour le tenue de cette activité statutaire.

Quelques résultats enregistrés

Hommes :

Abo Sport # Cannon 26-14

Entente HBC # Aso Modèle HBC 36-26

ASPAC HBC # BUFFLES HBC 25-31

Flowers # Assec 35-16

Dames :

Espoir de P # Aso Modèle 15-18

Flowers # Aspac 22-25

Anselme HOUENOUKPO