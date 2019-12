Commercialisation du soja: Le prix plancher d’achat fixé à 175FCFA/kg

Le président de la République Patrice Talon

Conformément au vu des producteurs, le Gouvernement a procédé à la fixation du prix plancher dachat du kg du soja à 175 F cfa. La décision a été prise à lissue du Conseil des Ministres tenu ce mardi 24 décembre 2019. A travers cette décision, le Gouvernement respecte la sueur des producteurs en salignant sur le prix dachat plancher proposé par les acteurs eux-mêmes pour booster une filière en nette croissance en raison de son potentiel élevé autant pour des besoins de transformation agricole qu’industrielle. Il sagit dun signe de la détermination du Chef de l’Etat et de son Gouvernement à soutenir le développement de cette filière. Ladite décision fixe par ailleurs, les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2019-2020 du soja. En effet, le lancement officiel de la présente campagne se fera le 26 décembre 2019 dans la commune de Glazoué et va sétendre jusquau 31 mai 2020. Au regard de la richesse du soja, le Gouvernement a décidé de promouvoir sa culture en mettant en place les mesures visant laccroissement continu de la production nationale. Les Ministres chargés de l’agriculture et de lindustrie veilleront au développement de la filière. A cet effet, ils sont instruits de procéder à la création d’un comité paritaire Etat-acteurs de la filière en vue dapporter des solutions aux difficultés éventuelles qui surviendraient. La mise en place de ce comité paritaire est lexpression de la volonté du Gouvernement de mieux organiser une filière potentiellement riche, mais surtout la manifestation du sens danticipation dans la gestion des affaires pour prévenir déventuelles difficultés que la filière pourrait être amenée à rencontrer. Ce mécanisme est de nature à fortifier et consolider cette nouvelle source de recettes et de devises pour les producteurs agricoles. Ainsi, la diversification des filières agricoles est devenue une réalité de plus en plus tangible dans le pays. Avec ce prix, cest du pouvoir dachat qui est ainsi garanti aux producteurs et en encourageant les acteurs agricoles à diversifier, le gouvernement leur offrait dautres opportunités. La transformation structurelle de léconomie nationale est donc en marche et les socles commencent à se dessiner dans leurs variétés.

Laurent D. Kossouho