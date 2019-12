Promotion des droits de l’Enfant: Les OSC nouent un partenariat contre le mariage des enfants

Les organisations de la société civile (OSC) béninoise ont mis en place le 17 décembre dernier à Cotonou, un partenariat national de lutte contre le mariage des enfants.Lancée avec un financement de l’ONG Educo Bénin en soutien à l’épanouissement de la fille béninoise, l’initiative est portée et coordonnée par l’ONG Enfants solidaires d’Afrique et du monde (ESAM) avec l’appui du Royaume des Pays-Bas et de l’UNICEF. La ministre en charge des Affaires sociales, Véronique Tognifodé qui a pris part à l’événement, a tenu à saluer une « initiative qui s’inscrit dans la droite ligne de la politique nationale de protection de l’enfant au Bénin ». Selon la ministre, ce partenariat « permettra à coup sûr de réduire sensiblement ce phénomène ». Les autres parties prenantes ont mis en exergue, la nécessité de mutualiser les efforts et de travailler encore plus pour éradiquer le phénomène. « On doit travailler plus durement, surtout travailler plus ensemble, partager nos expériences, partager les succès et discuter sur les défis pour éliminer toutes les causes du phénomène » a laissé entendre Mieke Vogels, la représentante de l’ambassade des Pays-Bas, martelant que « le phénomène du mariage d’enfant est un phénomène qu’on devrait arrêter ».Dans la même lancée, Souleymane Ouédraogo, le directeur national d’Educo Bénin a déclaré que « la mobilisation de tous les acteurs de secteurs pertinents est indispensable pour la réussite de ce partenariat car, aucun ministère, organisme ou institut ne peut à lui seul aborder comme il se doit, tous les aspects du mariage des enfants ».Norbert Fanou-Ako, le président de l’ONG ESAM qui a expliqué que ce partenariat est la suite logique de la campagne Tolérance zéro au mariage des enfants, lancée au Béninen grande pompe en 2017, a déploré la persistance du fléau. Au Benin en effet, bien que les mariages d’enfants avant l’âge de 15 ans chez les filles soient en diminution, les données du MICS 2014 montrent que plus d’une femme sur dix âgées de 15 à 49 ans (16%) était mariée ou en union avant cet âge. Le taux de mariage des enfants chez les filles de moins de 18 ans est de 31,7 % et 8,8 % pour les filles de moins de 15 ans. Trois femmes sur dix (31,1%) âgées de 20 à 49 ans étaient mariées avant l’âge de 18 ans. Le mariage des enfants peut avoir des conséquences fatales sur la santé des filles-épouses. Il prive les filles de leur droit à l’éducation, les expose aux violences sexuelle, physique et psychologique tout au long de leur vie.Les filles épouses sont rarement en mesure de faire valoir leurs souhaits ou choix (par exemple choisir une méthode de planification familiale ou pratiquer des relations protégées) et peuvent être particulièrement vulnérables au VIH/SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles.

Flore NOBIME