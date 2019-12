Tournoi d’évaluation des Centres de formation sportive: Saint Louis en U17 et Kabongo gagnent la 2e édition à Bohicon

Le Dsfs remettant le trophée des champions au capitaine de Saint Louis

Organisé par le ministère des sports par le biais de la direction du sport et de la formation sportive, le tournoi d’évaluation des centres de formation sportive, 2e édition, a pris fin le dimanche 22 décembre 2019, à Bohicon. Et ce sont les centres Kabongo (U15) et Saint Louis (U17) qui sont montés sur les premières marches des podiums. Ces deux formations ont réussi leur sacres en battant respectivement Kalala (1-0) au niveau des U15) et Adefob (0-0, 7-6 ap les tirs aux buts chez les U17) en finale. Pour ce qui est des matchs de 3e place, un seul a pu être joué. Et c’est Asdec qui l’a remporté (1-1, 3-2 aux tirs aux buts) devant Flamboyant dans la catégorie des U17. Kakanakou ayant été disqualifié, Mahudonu a pris la 3e place chez les U15.

Le directeur du sport et de la formation sportive, Imorou Bouraima heureux de la tenue de cette 2e édition dudit tournoi a félicité les vainqueurs avant de dire merci à tous les promoteurs des centres pour l’effort continue qu’ils ne cessent d’abattre pour faire vivre le football à la base. « Nous avons assisté à de beaux gestes techniques, à des enchainements et surtout à de beaux buts. Autant de choses qui nous donnent de l’espoir et qui nous font dire d’avantage que la relève est dans la formation à la base», a affirmé le directeur Bouraima qui donne déjà rendez-vous pour la 3e édition de ce tournoi supervisé par Raoul Zamba, Fortuné Glèlè, Wilfried Djossa, tous des techniciens ancrés dans la formation.

Anselme HOUENOUKPO