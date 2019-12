Nuit de la traversée au ministère Auto-Auto: L’Apôtre Charles Passo tient son plus grand événement le 31 décembre

Le Ministère international de la puissance de la résurrection du Christ communément appelé ‘’Ministère Auto-Auto’’ organise, comme par le passé, l’événement exceptionnel dénommé la Nuit de la traversée de 31 décembre. A travers cet événement très capital dans la vie de ce ministère, l’Apôtre Charles Passo entend amener les gens à posséder l’année 2020. Et c’est justement à ce titre que le thème « Posséder l’année 2020 » a été retenu pour cette édition de la Nuit de la traversée du 31 décembre prochain qui, va se dérouler au sein du nouveau siège du ministère à Bazounkpa appelé la synagogue de la résurrection auto auto disposant de 20 000 places. Il s’agit d’une importante soirée qui va toucher énormément de personnes dont les populations béninoises et tous ceux qui sont abonnés aux canaux digitaux du ministère, Power TV, à travers le monde. L’Eglise Auto-Auto est, selon les dires de ses fidèles, une commission évangélique qui est née il y a 5 ans. Elle est fondée par l’Apôtre Charles Passo, et n’est pas née du souhait d’un homme, mais elle est purement et simplement la volonté de Dieu. Sa base se situe à Godomey Echangeur au niveau de la rue du centre nutritionnel Jean Pliya, mais l’église s’étend en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest. Elle se trouve en effet, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, Gabon, Niger, Mali, Burkina, Togo et autres. Au Bénin, le ministère a également des temples à Parakou, Bohicon, Azovê, Kandi et dans d’autres villes. Ces temples sont dirigés par des pasteurs, fils spirituels de l’apôtre. D’origine camerounaise, l’Apôtre Charles Passo est au service de Dieu depuis 20 ans. Au Bénin, l’esprit de Dieu lui a révélé la vision de l’Eternel concernant ce ministère. Le ministère est donc né pour deux buts à savoir déraciner, délivrer ou sortir des ténèbres les hommes qui sont tenus captifs, aux travers des œuvres du diable dans leur vie. Le second but, c’est la résurrection, la restauration ou l’établissement et d’élévation des hommes dans la parole de Dieu. L’objectif du ministère Auto-Auto est donc de déraciner les œuvres du diable et de planter celles de Dieu dans la vie des hommes, d’après les explications des responsables de l’église.

Laurent D. KOSSOUHO