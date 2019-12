Fédération béninoise de Gymnastique: La formation des entraineurs en trampoline bouclée, une réussite pour la fébégym

La photo de famille des entraineurs stagiaires avec les autorités

Démarré le 15 décembre 2019, le camp de formation des entraîneurs niveau 1 en gymnastique au trampoline, double mini trampoline et tumbling du Bénin, a connu son épilogue. La cérémonie officielle de clôture dudit camp a eu lieu, le vendredi 20 décembre 2019, à l’auditorium Marius Francisco du CNOSB.

Après avoir élevé le niveau technique des coachs en gymnastique aérobic à travers le stage de formation niveau 3, la fédération béninoise de gymnastique se lance sur le chantier du trampoline. A cet effet, le bureau du comité exécutif que préside Isidore Gbaguidi a organisé au profit de 20 coachs, un stage de formation qui a pris fin le vendredi 20 décembre 2019, au stade général Mathieu Kérékou.

Dirigé par l’expert français Christophe Lambert de la Fédération Internationale de Gymnastique, ce camp de formation des entraîneurs niveau 1 en gymnastique au trampoline, double mini trampoline et tumbling du Bénin, se veut un rendez-vous de renforcement des capacités et aptitudes desdits entraîneurs.

«J’ai eu à faire à des stagiaires volontaires et décidés à apprendre la chose. Nous avons passé des heures heureuses et riches en enseignement ensemble», a assuré l’expert français Lambert Christophe, avant de dire ses remerciements à tous les stagiaires ainsi que le comité exécutif de la fédération pour tout le confort pour la tenue de cette formation. «Notre ambition est de véritablement ancrer cette discipline (olympique) chez nous au Bénin», a informé le Président Léonide Isidore Gbaguidi qui a félicité les entraineurs et leur a fait la promesse de réorganiser d’autres stages à leur profit. Au cours de la cérémonie de clôture, le président du comité national olympique et sportif béninois (Cnos-ben), Julien Minavoa, a dit toute son admiration au bureau de la fébégym pour son engagement dans la formation des encadreurs. «C’est la clé de la réussite. Nous allons donner la chance à toutes les Fédérations. Avec la Gymnastique, nous prenons le rendez-vous dans deux olympiades», a-t-il insisté.

Anselme HOUENOUKPO