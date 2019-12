Décrispation de la tension politique au Bénin: La Cedeao félicite Talon pour le dialogue politique

La photo de famille des Présidents des pays membres de la Cedeao

Au nombre des résolutions et recommandations issues du dernier sommet des chefs de l’Etat à Abudja, la Communauté économique des états de l’Afrique l’Ouest (Cedeao) n’a pas occulté la situation politique au Bénin. Elle a particulièrement félicité le président Patrice Talon pour le dialogue politique initié du 10 au 12 octobre dernier à Cotonou et qui a abouti à l’adoption de plusieurs nouvelles lois par les députés pour ramener du calme dans le pays. Il s’agit surtout de deux grandes lois alors controversées, à savoir, le code électoral et la Charte des partis politiques dont plusieurs dispositions ont été réaménagées. La loi d’amnistie également votée qui a permis la libération de plusieurs détenus, liés aux législatives 2019, n’était pas du reste. La Cedeao exprime surtout « sa satisfaction pour le consensus obtenu entre les autorités et les membres de la classe politique béninoise, ainsi que les mesures d’apaisement prise à la suite de ce dialogue »

Par ailleurs, « la Cedeao appelle les autorités et acteurs politiques béninois à poursuivre le dialogue et à s’appuyer sur les résultats du dialogue politique pour renforcer l’unité nationale et la stabilité du pays. »

Christian Tchanou