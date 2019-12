Municipales et communales de 2020: Moele Bénin installe un comité pour étudier les dossiers de candidature

Quelques membres du comité autour du président Jacques Ayadji

Jeune en âge mais mûr dans sa politique et très engagé aux côté du gouvernement du président Patrice Talon, le parti Mouvement des Elites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moele Bénin) pose le premier pas dans le processus qui va conduire le parti aux élections municipales et communales de 2020. Il s’agit en effet de l’installation du comité de préparation des dossiers de candidature pour les prochaines élections et le lancement de l’appel à candidature des militants. C’était ce jeudi 19 décembre 2019 au siège du parti à Cotonou en présence des membres du bureau politique et des responsables des différentes commissions du parti.

L’honneur était revenu au secrétaire général du parti, Céphise Béo Aguiar, de faire la lecture de la décision qui a nommé les membres du comité de préparation des dossiers de candidature pour les municipales et communales de 2020. Il s’en suit après la décision que Mme Léontine Michaï est nommé présidente du comité, conformément à la politique du parti qui accorde une place de choix à la gente féminine. Vice-présidente du parti, elle sera secondée dans ce rôle par Marie Noëlle Paraïso, vice-présidente du comité et de Céphise Béo Aguiar dans le rôle de rapporteur général. Plusieurs autres membres du parti ont été nommés dans ce comité qui regroupe tous les coordonnateurs départementaux du parti Moele Bénin. Le rôle de ce comité comme le précise la décision est de recevoir les dossiers de candidature et de les étudier minutieusement avant la date de dépôt des dossiers à la Céna. « Ce qui nous est arrivé lors des dernières législatives ne nous arrivera plus », dira le président du parti Jacques Ayadji dans ses propos d’installation dudit comité. Selon ses explications, l’installation de ce comité à un objectif précis qui permettra au parti de recueillir les candidatures de chaque arrondissement, de chaque commune du Bénin avant le 31 janvier 2020. De quoi permettre au comité d’étudier les dossiers les mois de février et mars et d’être prêt pour la bataille des communales. « Le bureau politique n’a et n’aura aucune influence sur les candidatures. Les militants vont se réunir et désigner les meilleurs parmi eux, qui vont les représenter afin que le parti puisse avoir assez de conseillers communaux et assez de maire. Donc, que les militants le sachent, la balle est dans leur camps », a martelé le président Ayadji qui n’a pas manqué de rappeler : « Nous devons travailler 10 fois plus pour porter haut le flambeau du parti lors de ces élections et la victoire est déjà de notre côté ». Jacques Ayadji a par ailleurs invité les autres partis de la mouvance à arrêter d’attaquer Moele Bénin. « Nous sommes attaqués de partout. De l’intérieur de la mouvance comme de l’extérieur. Alors que nous avons tous le même père. Mais quand notre père n’est pas là, nos grands frères nous torpillent. Ce n’est pas bien », a-t-il regretté ajoutant que ce sont ces manœuvres qui font grandir le parti Moele Bénin.

Yannick SOMALON