Handisport: Le président Ouorou Barè fait le bilan des dernières activités de l’année 2019

Le présidium lors de la conférence de presse

L’heure est au bilan au niveau du handisport béninois. En effet, après la tenue des dernières activités pour le compte de l’année 2019, le président de la fédération béninoise de handisport, Abdel Rahman Ouorou Barè et ses collaborateurs ont tenu une conférence de bilan, au cours de laquelle ils ont présenté le bilan desdites activités ainsi que le bilan de l’année qui tire à sa fin.

Exercice visant à mettre l’ensemble des membres, athlètes et sympathisants du handisport au même niveau d’information, cette séance s’est articulée autour de trois points à savoir: la formation des encadreurs techniques, le déroulement du championnat national 2019 et l’Assemblée Générale Ordinaire de Comité National Paralympique. Parlant de la formation des entraîneurs, le président a rappelé qu’elle s’est déroulée le 13 décembre 2019 à Porto Novo et a réuni au moins dix entraîneurs autour des thèmes : «les droits des personnes handicapées», «l’entrainement, la classification et handicap» et «la compétition». «Cette séance a pour but de doter les entraîneurs des moyens nécessaires pour la réussite de leurs missions au niveau de chaque association affiliée au CNP», a informé le premier responsable du handisport béninois. Abordant le championnat national 2019, il a précisé qu’il s’est déroulé le samedi 14 décembre 2019 et a regroupé environs 100 athlètes accompagnés de 14 entraîneurs. Lesdits athlètes classés dans la déficience motrice, auditive, visuelle et intellectuelle ont rivalisé d’ardeur dans les disciplines individuelles (Courses, sauts et athlétisme) et les disciplines collectives (goal-ball et basket-ball). «C’est suite à ce championnat national que nous avons organisé, le dimanche 15 décembre 2019, la deuxième Assemblée Générale Ordinaire statutaire. C’est une assemblée à mi-mandat pour présenter aux membres du CNP, le rapport d’activités et le bilan financier du Comité Exécutif Fédéral», a souligné Rahman Ouorou Barè qui a profité pour dire les différentes autres activités nationales et internationales exécutées par son bureau. Il s’agit entre autre de l’organisation de deux championnats nationaux, l’organisation de trois ateliers OCP dans le cadre de la promotion de CNP, l’organisation du challenge Côte d’Ivoire – Bénin, la participation à un marathon dans le cadre de la journée de la francophonie 2018 avec démonstration de goal ball et basket ball, la participation du CNP à la marche des fédérations sportives pour la paix et en soutien aux écureuils organisée par le comité olympique, la rencontre avec une délégation japonaise dans le cadre des jeux para Tokyo 2020, du ministre en charge des sports, du représentant régional de l’Unesco, des membres des associations affiliées au CNP etc, l’inscription de cinq athlètes béninois au SDMS avec obtention de licence, la formation du Président en SDMS, la subvention aux associations affiliées au CNP en 2018 et 2019, etc. Pour les activités internationales, la fédération a procédé au paiement des cotisations statutaires des instances faîtières, participé aux championnats internationaux (para athlétisme de Dubaï, power lifting au Mexique, meeting d’athlétisme au Maroc avec obtention de deux médailles d’or, power lifting à Alger, meeting d’athlétisme de Tunis avec obtention de deux médailles, para badminton en Ouganda avec obtention d’une médaille en bronze), la participation à la table ronde de financement de Goal ball à Abidjan, la participation du CNP à l’Assemblée Générale et à la Conférence de l’IPC en Allemagne, la sélection de trois athlètes et du Kiné de CNP pour un camp de para badminton. Il n’a pas manqué d’aborder le bilan financier où, il a évoqué l’obtention d’un financement de AGITOS pour l’exécution d’un projet suite à un appel à projet dont la sélection est rude. Remerciant l’Etat pour son apport financier, le président a souhaité voir cette subvention de l’Etat augmentée puisque, la fédération est en réforme pour devenir le comité national paralympique en bonne et due forme. A préciser que le président à saisi l’occasion pour présenter aux journalistes le tout nouveau secrétaire général du comité exécutif élu lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, Monsieur Marius Atchoua.

Anselme HOUENOUKPO