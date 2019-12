Assainissement du secteur santé: Talon veut rapatrier les reliquats dormants des évacuations sanitaires

Le président de la République Patrice Talon

Le Conseil des ministres a décidé ce mercredi 18 décembre de reconstituer la base de données sur les évacuations sanitaires en vue de l’évaluation et de la récupération des reliquats des fonds transférés vers les hôpitaux français dans le cadre des évacuations sanitaires. Pour ce faire, le gouvernement a décidé de solliciter le groupe McGregor qui dispose d’une expérience avérée en la matière. Le groupe McGregor procédera à un rapprochement des données issues des ministères de la Santé et des Finances avec celles disponibles au niveau des hôpitaux concernés. Il faut reconnaître que la gestion des fonds destinés à la prise en charge des Béninois par le biais des évacuations sanitaires jusqu’au 31 décembre 2017 n’a pas souvent fait l’objet d’un suivi rigoureux. Ainsi, certains hôpitaux n’ont pas toujours informé la partie béninoise lorsque les provisions financières envoyées n’ont pas été épuisées. Dans d’autres cas, ces provisions non restituées résultent de rendez-vous non honorés par des patients pour diverses raisons dont des cas de décès.C’est à l’occasion des réformes qu’il a réalisées dans le secteur de la santé que le président Talon a été informé de la situation et s’est promis d’y mettre fin. En lançant cette opération de récupération de fonds, non seulement Patrice Talon prouve qu’il maintient le cap par rapport à l’assainissement des finances publiques, il démontre aussi combien il tient à ce que l’argent béninois travaille efficacement et utilement pour les Béninois.

Flore S. NOBIME