Mesure de réciprocité suite à l’expulsion du Chef de la délégation de l’UE du Bénin: Le Bénin essuie des représailles, l’UE réplique et ne reconnait plus le chef de mission du Bénin

Benin: head of mission to the EU declared persona non grata

L’expulsion du territoire national de Oliver Nette, Chef de la délégation de l’Union Européenne au Bénin, occasionne des représailles dans le monde diplomatique. Cette fois-ci, c’est l’Union Européenne qui est entrée dans la danse en expulsant le jeudi 19 décembre dernier, le chef de la mission du Bénin auprès de l’UE, l’ambassadeur Zacharie Aklpogan, pour protester contre le renvoi de son représentant à Cotonou. La nouvelle est tombée dans un communiqué du Conseil de l’UE. Pis, il est mentionné que le chef de la mission du Bénin auprès de l’UE sera déclaré persona non grata. « Le chef de la mission de la République du Bénin auprès de l’Union européenne sera déclaré persona non grata. Cette décision fait suite à la décision du gouvernement béninois de déclarer le chef de la délégation de l’UE au Bénin persona non grata », a mentionné le conseil dans son communiqué. L’UE considère que l’expulsion de son représentant «est totalement injustifiée et contraire à l’objectif de l’UE de développer les relations et de construire des partenariats dans les pays tiers». Il faut rappeler que l’ambassadeur de l’UE au Bénin, l’Allemand Oliver Nette, a été accusé d’ingérence dans les affaires de politique intérieure et d’activités «subversives» par le gouvernement du président Patrice Talon. Il a quitté le Benin fin novembre 2019. Toutefois, l’ambassadeur Zacharie Aklpogan pourrait continuer à rester en poste, puisqu’en dehors de son titre de représentant du Bénin auprès de l’UE, il est aussi ambassadeur du Bénin en Belgique.

Rastel DAN