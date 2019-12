Contestation politique: L’opposition manifeste à Parakou

Bien que n’ayant pas obtenu une autorisation officielle, l’opposition radicale a pu tenir hier à Parakou un meeting pour dénoncer le régime Talon. Ce mardi 17 décembre, elle a réuni des centaines de personnes au Club des Titans, autour de quelques leaders ayant fait de déplacement. Nourénou Atchadé, Guy Dossou Mitokpè, Basile Comlan Ahossi, René Bagoudou, Aboubacar Yaya, Kamar Ouassangari, Allassani Tigri, Eric Houndété réunis dans ce qu’ils ont appelé la Résistance ont appelé leurs militants et sympathisants à l’espoir. « La fin est proche, la fin du pillage de notre économie est proche », a affirmé Eric Houndété devant la foule. Pour l’ancien député Guy Dossou Mitokpè, secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir, le parlement actuel est illégitime car issu d’une élection usurpée. Il promet d’ailleurs qu’en 2021, le peuple balaiera le régime actuel et restaurera la démocratie. Le même ton virulent et radical est resté celui de Nouréinou Atchadé qui s’est proclamé porte-parole des FCBE. « Talon est en train de nommer les responsables des FCBE », s’est-il indigné. Les résistants prévoient de manifester également ce mercredi à Abomey.

Olivier ALLOCHEME