9e journée Vitalor Ligue 1: L’As Tonnerre et l’Aspac signent le hold-up parfait

As Tonnerre semble retrouver ses sens et peut désormais reprendre avec ses grondements. En effet, la formation de Bohicon, vainqueur lors de la 8e journée du championnat national de première division, a remis cela au cours de cette 9e journée. Et cette fois-ci, l’équipe conduite par Stanislas Akélé s’est imposée (0-1) face à Énergie le samedi. Une deuxième victoire d’affilée, après celle face au Dynamo de Parakou (3-1). Les joueurs de la Sbee de leur côté devraient enchaîner après leur victoire devant l’Uss Kraké. Mais à l’arrivée, les hommes de Mathias Deguénon ont concédé une nouvelle défaite qui vient remettre en cause la belle prestation face à l’USSK le weekend écoulé.

Aspac plombe Esae

ESAE Fc est tombé sur son propre terrain face l’un des prétendants au titre, l’Aspac. Les Portuaires ont battu, les Universitaires qui ont sorti leur tête de l’eau face à l’Uss Kraké (1-1) et ceci après deux défaites de suite en coupe africaine. Le seul but de la rencontre a été l’œuvre de Luc Cakpo sur coup franc. Plus rien ne marche pour Richard Bio et ses étudiants. Rappelons que le club Universitaire a tout de même un match en retards.

Les résultats de la 9e journée Vitalor Ligue 1

ÉNERGIE-AS TONNERRE 0-1

ESAE-ASPAC 0-1

JSP-AYÉMA 0-3

JAC-ASVO 1-1

PANTHÈRES-BÉKÉ 0-0

RÉAL SP-BUFFLES 0-3

DRAGONS-UPI-ONM 1-0

USS KRAKÉ-DYNAMO (P) 0-1

Steve M. ZOUNON (Stag)